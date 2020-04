Medarbejderne og ledelsen på Bavneager fortjener anerkendelse og klap for det dejlige sted de har fået skabt.

DEBAT: De ansatte på Bavne Ager fortjener klap

Ugeposten Gribskov - 22. april 2020 kl. 13:50 Af psykolog Lotte Schiøttz, Strandgade 8A, 1401 København K Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommentar til artiklen "Vores medarbejdere bliver chikaneret", bragt i Ugeposten onsdag den 15. april 2020:

Jeg blev ked og vred over at læse om, at medarbejderne på Bavn Ager udsættes for chikane og sladder, såvel over hækken som i supermaked. Som nær pårørende til en beboer blandt de 13 personer, testet positive for corona-virus, må jeg bringe denne kommentar:

Jeg har under forløbet med corona-virus på Bavne Ager været tryg ved såvel ledelsens- og medarbejdernes håndtering af krisen. En krise der rammer hele verden, Danmark og nu også plejehjemmet Bavneager i Gilleje.

Der har været symptomer blandt medarbejdere og beboere, smittet med corona, hvilket har betydet nye vagtplaner og ændring for beboerne, som naturligvis oplever en anden hverdag. For medarbejderne har det betydet overarbejde, nye opgaver med værnemidler, krisehåndtering mv.

Fra afstand og dog tæt på er det mit indtryk, at medarbejderne arbejder professionelt, viser sammenhold "man dækker hinanden af", gør hvad der skal gøres, altid med overskud til omsorg og pleje. Genkendeligt for en kultur, jeg mener præger stedet, et rart sted at være.

På Bavne Ager har man fulgt regeringen og sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Anbefalinger som ændrer sig hen ad vejen, "man lægger skinnerne mens man kører".

F.eks. var meldingen fra regeringen i begyndelsen, "at der ikke skal testes", senere i corona-forløbet, at der nu skulle testes. Et træk, der kunne medvirke til misforståelser som, "at man på Bavne Ager anklages for at "komme for sent i gang" eller at "medarbejderne agerer egoistisk og sørger for sig selv først" mv.

Disse misforståelser skal ikke gå ud over medarbejderne på Bavne Ager.

Efter min vurdering er der ydet et fantastisk professionelt arbejde, hvor det samtidigt må være menneskeligt hårdt for lederne og medarbejderne at miste mennesker de kender og holder af.

Vi hører dagligt i medierne, at der klappes og synges for det store arbejde der gøres for vores gamle og dem, som har med den frygtelige corona-virus at gøre. Vi skal være taknemmelige over, at nogen har modet og tager den risiko det er.

Medarbejderne og ledelsen på Bavne Ager fortjener anerkendelse og klap for det dejlige sted de har fået skabt.