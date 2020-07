Bilkørsel giver trafik, íkke liv eller forretningsliv for den sags skyld, mener læserbrevsskribenten. Foto: Claus Johansen

DEBAT: Bilkørsel giver trafik - ikke liv

DEBAT: Bilkørsel giver trafik - ikke liv

Ugeposten Gribskov - 07. juli 2020 kl. 07:10 Af Peter Holten Rude, Østergade 35A, 2., 3200 Helsinge

Ugeposten argumenterer kraftigt for at omlægge gågaden i Helsinge til sivegade med henvisning til, at det vil trække flere handlende til byen. De skriver med store typer på forsiden at det vil være en god ide at åbne gågaden for biltrafik. Som om det er fakta.

Jeg tvivler meget på, at den omtalte ekspert fra Jylland har noget som helst kendskab til lille Helsinge når han sammenligner med Lyngby, som ikke har omlagt gågade til sivegade, men alm. bilgade til sivegade. Altså det modsatte.

Der henvises også til Gilleleje som heller ikke har omlagt gågade til sivegade. Her er det heller ikke sammenligneligt, da Gilleleje har masser af turister, og mangel på parkeringspladser. Helsinge har lidt sommerhusgæster der handler og rigeligt med parkeringspladser.

En mere ligeværdig sammenligning er Slangerup. Jeg vil opfordre tilhængere af at nedlægge gågaden, til at køre en tur til Slangerup og se hvordan det fungerer der. Helsinge har den klare fordel at der er masser af parkeringspladser lige op ad gågaden og derfor ikke behov for parkering i denne.

Der er ingen som helst dokumentation for at det reelt vil give flere handlende at omlægge gågaden til sivegade, og slet ikke at det vil være rentabelt.

Det er i øvrigt ikke Ugeposten, men undertegnede, der har oprettet afstemningen på Facebook. En afstemning som viser at 76 % siger NEJ til sivegade og kun 20% siger ja til biltrafik i gågaden.

Ugeposten får ligeledes drejet lukningen af Arnolds Busck over på det manglende liv i gågaden, men alle andre ved vist, at hele kæden gik konkurs og at boghandelen er genåbnet.

Tilhængerne af en sivegade anfører at det vil give mere liv i gågaden, hvis der er bilkørsel. Bilkørsel giver trafik, íkke liv eller forretningsliv for den sags skyld. Trafik har vi masser af på de tilstødende gader. Og tomme butikslokaler.

I Helsinge siver man ikke. Tilbring ½ time på Gadekærvej og du vil opleve at hastighedsgrænserne bliver kraftigt overskredet rigtig mange gange. Det vil formentligt også blive tilfældet i en sivegade.

Gågaden har, efter min mening, et hyggeligt miljø og er generelt indbydende med gode spisesteder. Disse må naturligvis ophøre med udeservering, hvis der skal være plads til biler, parkering og dieselkøretøjer i tomgang, så også her har jeg svært ved at se at en sivegade skulle være en fordel.

Så er der omkostningen.

Ny belægning i gågaden, da belægningen ikke er dimensioneret til kørende trafik.

Der skal anlægges rundkørsel ved stationen, hvilket betyder ekspropriering af Østergade 36. Springvandet på torvet skal fjernes/flyttes.

Der skal anlægges parkeringspladser, skilteopsætning.

Der skal etableres parkeringskontrol.

Hvad er budgettet for en evt omlægning, og kan de penge bruges bedre andetsteds?

Der eksisterer en lokalplan for området, som en del butikker ikke overholder, med hensyn til skiltning, belysning og renholdelse foran butikkerne. Tilse at lokalplanen overholdes.

Læg pres på de bygningsejere som lader deres ejendomme forfalde. Det er en skændsel for byen.

Få ryddet op og fjernet graffiti ud mod parkeringspladserne. Herfra er byen ikke indbydende.

Tillad skiltning som kan ses fra parkeringspladserne og opsæt tydelige skilte ved de eksisterende bilgader, så folk kan finde den butik, de gerne vil besøge i gågaden.

Lav aftaler med ejerne af de tomme butikslokaler, at lokale kunstnere kan udstille deres værker.

Skab fælles markedsføring/'branding' af byens butikker med en indbydende hjemmeside. Se f.eks. gillelejeshopping.dk.

En tre meter bred overdækning, evt af glas, over fliserne i midten af gågaden kan give liv i gaden, både når solen skinner og når det regner og skabe mere omsætning.

Vi vil allesammen gerne have en levende og attraktiv by med et blomstrende forretningsliv, og jeg er alvorligt bange for at en nedlæggelse af gågaden vil føre til det stik modsatte.

Svar fra Ugeposten: Ugeposten har ingen holdning til forslaget om en sivegade, men har citeret en ekspert i detailhandel for, at det er en god idé. Ugeposten lavede - samtidig med skribenten - sin egen afstemning på Facebook om holdningen til en sivegade. Vi har talt med den daglige leder af boghandlen om sivegaden, men har ikke koblet lukningen af Arnold Busck sammen med liv i gågaden. Redaktionen