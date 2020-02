På Engerødvej 43 lå der tidligere en børnehave. Nu er grunden blevet solgt. Foto: Google Maps Foto: Jeppe Helkov

DEBAT: Bekymret skatteborger i Gribskov Kommune

Ugeposten Gribskov - 07. februar 2020 kl. 11:04 Af Michael Melkjorsen, H&M Ejendomme, Østergade 109 3200 Helsinge Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg har givet et bud til Gribskov Kommune på køb af Engerød børnehave. Jeg "vinder" budrunden med ca. kr. 150.000,- mere end bud nr. 2.

Det er med stor undren at Gribskov Kommune fravælger mit bud og vælger bud nr. 2.

Forklaringen lyder, at jeg har et forbehold for en geoteknisk rapport, som jeg ønsker at foretage inden 30 dage. Undersøgelsen vil jeg selv bekoste, hvorfor Gribskov Kommune ikke lider nogen økonomisk last.

Skulle det vise sig, at jeg efterfølgende frafaldt mit bud på baggrund af den geotekniske rapport, så er det Gribskov kommune frit for at vælge bud nr. 2 efterfølgende.

Alle budgivere har nemlig underskrevet en købsaftale som er gældende i 14 uger.

Det er derfor med stor bekymring at Gribskov Kommune ikke vælger at få mest ud at sine ejendomme, når kommunen ikke har noget økonomisk i klemme.

Med de økonomiske udfordringer Gribskov Kommune har, så er jeg da overbevist om de kr. 150.000,- kunne lune mange steder.

Ejendommen har stået tom siden slutningen af 2018 (altså mere end 1 år). Hvorfor har Gribskov Kommune ikke tålmodighed til at vente yderligere 30 dage for at få mest ud aF sit salg?

Nu er det ikke første gang, at der er debat i forbindelse med salg af kommunens ejendomme. Jeg er derfor som bekymret skatteborger nervøs for, om dette er normal praksis at kommunen fravælger et åbenlyst højere bud.