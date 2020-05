DBU Sjælland: Helsinge rykker ned

Helsinge Fodbold må indstille sig på, at de fra næste sæson kun spiller i serie 1. Foto: Mads Hussing

Ugeposten Gribskov - 21. maj 2020 kl. 16:04 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er slået en streg i sandet. Der bliver ikke spillet fodbold i Sjællandsserien og rækkerne herunder i foråret, som følge af corona-krisen. DBU Sjælland har besluttet, at den aktuelle stilling også kommer til at blive facit af hele sæsonen og dermed også afgøre op- og nedrykningen mellem rækkerne.

Fodbold er en konkurrencesport, hvor trænere, ledere og spillere har investeret for meget i efterårets turnering til, at vi blot vil annullere resultaterne. Vi har vurderet, at det sportsligt set er den mest fair løsning, at resultaterne fra efteråret benyttes i forhold til op- og nedrykning, siger DBU Sjællands formand Jakob Koed.

Den beslutning har bred opbakning - måske lige med undtagelse af nogle af de klubber, der bliver sorteper. Det gælder blandt andre Helsinge i Sjællndsserien.

"Det er en beslutning, som jeg har svært ved at acceptere. Jeg havde håbet, at man var kommet frem til en beslutning om at annullere hele turneringen, men vi kan ikke gøre noget ved det. Vi vil ikke få et ben til jorden, hvis vi begynder at klage over afgørelsen," siger formand for Helsinge Fodbold, Thomas Jessen, der allerede er begyndt at se frem ad.

"Vi kan glæde os over, at vi er kommet i gang med at træne igen. Det var som at se en samling glade køer blive lukket ud på græs. Det var skønt at se," siger Helsinge-formanden og fortsætter:

"Vi kommer hurtigt tilbage. Vi har et rigtig godt hold med nogle unge mennesker, der vil det her. Serie 1 kan godt gå hen og blive kedelig i næste sæson, for vi sætter os på førstepladsen."

Helsinge lå nummer sidst i Sjællandsserien med 7 point i 11 kampe. De havde fire point op til den rigtige side af nedrykningsstregen.