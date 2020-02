På et pressemøde fredag fastholdt Sundhedsstyrelsen, at risikovurderingen er 'moderat'. Arkivfoto: Lars Christiansen Foto: Lars Christiansen

Coronavirus: Gribskov Kommune i forhøjet beredskab

Landets kommuner skal blandt andet stå klar med isolationsbehandling i borgernes hjem

Ugeposten Gribskov - 28. februar 2020 kl. 13:00 Af Anna Hjortsø

Gribskov Kommune er i forhøjet beredskab på grund af COVID-10 - bedre kendt som coronavirus. Det skete torsdag, efter det første smittetilfælde blev konstateret i Danmark.

"Gribskov Kommune følger udviklingen tæt og orienterer alle kommunens arbejdspladser og lokationer om, hvordan man forebygger smitte," står der på kommunens hjemmeside og henviser til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Gribskov Kommune angående det forhøjede beredskab.

Informationshungren Torsdag sendte Sundhedsstyrelsen informationsmateriale ud til blandt andre landets kommuner, da styrelsen oplevede en stor efterspørgsel på information.

Forebyg smitte fra coronavirus God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre

Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion

Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen

Kilde: Sundhedsstyrelsen "Der er især fokus på kommunernes pligt til at yde bistand i tilfælde af karantæne og isolationsbehandling af borgere i hjemmet," skriver Sundhedsstyrelsen på deres hjemmeside.

Informationen skal også klæde kommunerne på til at håndtere, hvis der kommer smittede, da kommunen samtidig er en stor arbejdsplads.

"Vi sender materialet ud til kommuner og arbejdspladser for at klæde dem bedst muligt på til at håndtere eventuelle smittetilfælde, så der ikke opstår tvivl om, hvad man skal gør," udtaler centerchef ved Sundhedsstyrelsen, Marlene Øhrberg Krag.

Materialet indeholder gode råd til arbejdsgivere og ansatte om, hvordan en arbejdsplads skal forholde sig, hvis der opstår mistanke om eller bliver konstateret smitte.

"Det fremgår, at man som udgangspunkt ikke skal mistænke, at en medarbejder med feber og hoste er smittet med COVID-19. Kun hvis den enkelte både har feber og hoste OG har været udsat for smitte ved rejse til berørte områder eller haft tæt kontakt til smittede, kan der være grund til at mistænke COVID-19," skriver Sundhedsstyrelsen på deres hjemmeside.

Moderat risiko Sundhedsstyrelsens risikovurdering lyder i øjeblikket på 'moderat', fordi styrelsen vurderer at kunne inddæmme smitte på et tidligt stadie. Det vil altså sige, at der er lav risiko for udbredt smitte.

På verdensplan er der tæt på 85.000 smittede og 3.000 døde, oplyste Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, på et pressemøde fredag middag. Den seneste tid har virussen spredt sig uden for Kina, hvor virussen har sit udspring, og i Danmark blev der konstateret det første tilfælde af virussen tidligt torsdag i denne uge.

"Vi må forvente at se flere tilfælde af corona-virus i Danmark i de kommende dage," sagde Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, på pressemødet fredag middag.

Bolette Søborg, overlæge ved Sundhedsstyrelsen oplyste, at der inden længe vil komme flere tilfælde af smittede - dog ikke inden for de næste par dage.

Omkring 180 danskere var fredag ved middag testet for coronavirus, mens 16 var i karantæne, blev det oplyst på pressemødet.