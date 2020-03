Almindelig rengøring i hjemmet er for langt de fleste danskere nok, hvis det suppleres med ekstra rengøring på udvalgte steder som fx dørhåndtag. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Corona-virus: Sådan holder du din bolig ren

Du kan gøre flere konkrete ting med din rengøring, som kan mindske risikoen for corona-smitte i dit hjem

Ugeposten Gribskov - 29. marts 2020 kl. 14:40 Af Kasper Jørgensen, Videncentret Bolius

God hygiejne er nøglen for at holde corona-smitten ned. Det gælder også hjemme i din egen bolig, hvor du kan tilføje lidt ekstra punkter til den normale rengøringsliste, hvis du vil sikre dig og din familie bedst muligt, lyder det fra Anne Grete Rasmussen, rengøringsekspert i Videncentret Bolius.

"Mange steder er der ikke behov for ekstra rengøring på grund af corona-virussen, men der er udvalgte steder, hvor du kan gøre en ekstra indsats for at forhindre smitte," siger hun.

Start corona-rengøringen ved hoveddøren Anne Grete Rasmussen påpeger, at det vigtigste sted at sætte ind, er allerede når du kommer ind ad døren. Her handler det om at overholder Sundhedsstyrelsen anbefalinger og holde god håndhygiejne, hvilket øger sandsynligheden for, at du ikke tager bakterier med ind i din bolig.

"Der bliver talt meget om håndsprit, men det virker ikke, hvis du har meget beskidte hænder. Derfor er det bedste, du kan gøre at vaske dine hænder med sæbe. Vasker du dem grundigt i 15-20 sekunder, så er det nok til at desinficere," siger hun og fortsætter:

"Derfor vil jeg opfordre til at tage en snak i familien, uden at børn eller andre bliver utrygge, om, hvordan I kan vaske hænderne grundigt, for det gør rengøringsarbejdet lettere".

For almindelige personer, der kan betegnes som sunde og raske, er der ingen grund til at tage rengøringen til det næste niveau, hvor der desinficeres eller at gå skridtet videre og sterilisere, hvor alle bakterier fjernes, forklarer Anne Grete Rasmussen.

"At gøre almindeligt rent med mikrofiberklud, vand og sæber fjerner skidt, smuds, snavs og også bakterier. Jeg mener ikke, at alle skal gå i gang med spritte sine overflader i hjemmet," forklarer hun og fortsætter:

"Men hvis du vil gøre noget ekstra, så kan du rengøre håndtag på døre, køleskab og skuffer med mikrofiberklud, vand og sæbe. Det samme med stikkontakter, afbrydere og elektronik, som du ofte har fat i som fx telefoner og tablets. Med elektronik skal du selvfølgelig sørge for, at de kun fugtes af og ikke blive decideret våde ved rengøring".

Selvom vi netop nu står i en meget sjælden situation, hvor vi skal gøre alt for at bremse smitten, så påpeger Anne Grete Rasmusen også, at vores immunforsvar bliver holdt oppe af, at vi hele tiden udsættes for små doser af mange forskellige bakterier.

"Det er også derfor, at Sundhedsstyrelsen generelt fraråder sunde og raske familier at bruge antibakterielle rengøringsmidler. Vi skal have lidt bakterier i hjemmet for at immunforsvaret holdes ved lige," siger Anne Grete Rasmussen.

Gode råd til almindelige, sunde og raske familier: Sørg for generelt at holde rent i dit hjem i stedet for at gøre rent. I så fald er vand, en mikrofiberklud og lidt sæbe/håndopvaskemiddel en gang om ugen nok til at rengøre det meste. Du kan udføre ekstra rengøring de steder, du ofte har berøring med så som: håndtag på døre, køleskab, skuffer og låger samt stikkontakter, afbrydere og jeres elektronik (fjernbetjeninger, telefoner og tablets mv.) Skift de håndklæder, I bruger til at tørre hænder i, oftere end normalt. Rengør gulv, overflader, borde og badeværelser som du plejer. Her er ikke behov for ekstra rengøring

Rengøring, hvis du er i den udsatte gruppe Hvis du, eller en i din husstand, hører ind under betegnelsen 'særligt udsatte' i forhold til corona-virussen, bør du være ekstra opmærksom på Sundhedsstyrelsens råd for at ikke at bringe smitte ind i dit hjem.

Derudover bør du følge de rengøringsråd her i artiklen, som almindelige, sunde og raske familier bør følge, og yderligere kan du:

Gør ekstra rent med traditionelle rengøringsmidler.

Har du et svækket immunforsvar, så kan det være fint at spritte af eller desinficere. Men sørg for at rengøre overfladerne først. Og koncentrér det til der, hvor du rører mest. Der er ikke grund til at spritte gulve og inventar af.

Vær påpasselig med gæster - og så overvej at gøre rent og spritte fx håndtag af bagefter.