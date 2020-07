Gribskov Kommune er gået sammen med kommunerne Hørsholm og Fredensborg om en løsning til borgere, der ønsker at isolere sig uden for hjemmet: Fem værelser står klar til brug på Fredensborg Store Kro. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Noerregaard

Send til din ven. X Artiklen: Corona-smittede kan nu isolere sig på kro: Her kan de bo Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona-smittede kan nu isolere sig på kro: Her kan de bo

Hørsholm lejer hotelværelser på Fredensborg Store Kro i samarbejde med Fredensborg og Gribskov kommuner

Ugeposten Gribskov - 06. juli 2020 kl. 09:54 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona-smittede borgere i Hørsholm, der har brug for at isolere sig uden for hjemmet, kan nu blive indkvarteret på Fredensborg Store Kro.

Hørsholm Kommune har nemlig indgået et samarbejde med Fredensborg og Gribskov kommuner om at dele fem værelser på kroen, der står til rådighed for de tre kommuners borgere, hvis der skulle blive behov for det. Det oplyser centerchef for byudvikling og ejendomme i Gribskov Kommune, Søren Korsholm.

"I fællesskab lejer vi et afsnit, der ligger for sig selv. Hver kommune er garanteret minimum et værelse, og vi har mulighed for at øge antallet af værelser," siger han.

Folketingets partier vedtog tidligere i juni en lovændring, der betyder, at det er kommunerne ansvar at indkvartere corona-smittede borgere, der ikke har mulighed for at isolere sig fra resten af husstanden derhjemme. Det kan for eksempel være, hvis man bor i en lille lejlighed.

En god pris Betalingen for værelserne på Store Kro fordeles mellem de tre kommuner ud fra en fordelingsnøgle baseret på befolkningstal, fortæller Søren Korsholm.

"Vi har fået en rigtig god aftale til en rigtig god pris - som var billigere end det, vi ellers kunne få i Gribskov," siger centerchefen, der ikke ønsker at oplyse prisen.

Gribskov Kommune har tidligere spurgt hoteller og feriesteder inden for kommunegrænsen, om de kunne være interesserede i at stille værelser til rådighed.

"Konklusionen var, at vi nok godt kunne finde et sted i Gribskov, hvis en borger havde brug for et sted i juni måned. Men i højsæsonen var de ikke interesserede, da alle stederne satsede på at få lejet ud til almindelige turister."

Søren Korsholm forventer ikke, at der bliver et stort behov for at indkvartere corona-smittede Gribskov-borgere på Fredensborg Kro, som der indtil den 25. juni har været 95 af.

"Sandsynligheden for, at vi brug for denne her facilitet, er lille. Heldigvis er der meget få mennesker, der er smittet, og langt de fleste borgere i Gribskov Kommune har mulighed for selv at isolere sig, da de bor i et hus. Og hvis man skal sige det lidt karrikeret, så er det sommer, og de kan i princippet slå et telt op i haven. Men der kan være enkeltstående tilfælde, hvor vi skal hjælpe borgere."

De tre kommuners aftale med Fredensborg Store Kro løber tre måneder frem med mulighed for forlængelse.