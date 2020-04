Bavne Ager var et af de første plejehjem, der blev ramt af corona-virussen. Pressefoto: OK-Fonden

Corona-smitte på plejehjem: Fire beboere er døde

Ugeposten Gribskov - 08. april 2020 kl. 10:06 Af Anna Hjortsø

Plejehjemmet Bavne Ager i Gilleleje var et af de første i landet, der blev ramt af corona-virussen, og i alt er fire beboere nu døde - senest en beboer mandag aften.

"Det gør ondt, når nogen dør. Vi er sat i verden for at give folk en god sidste tid og selvfølgelig også for at holde dem ved livet så længe, vi overhovedet kan," lyder det fra Ulrik Ahrendt-Jensen, administrerende direktør i OK-Fonden, der driver Bavne Ager.

Den 14. marts blev først en 95-årig beboer konstateret smittet, og siden er i alt 13 beboere på én af plejehjemmets tre afdelinger, 'Birkelunden', testet positive. De øvrige afdelinger er ikke ramt.

Resten af beboerne på afdelingen er testet negative, mens seks medarbejdere er testet positive, hvoraf fire er raskmeldte og tilbage på arbejde, oplyser OK-Fonden.

Udover de fire beboere, der er afgået ved døden, er én beboer ud af i alt 13 smittede rask igen, mens resten vurderes at være i bedring.

"Man kører på og arbejder hårdt, og så gør det også noget positivt for os, at de syge beboere ser ud til at være i langsom bedring, og at vi har fået inddæmmet smitten," siger Ulrik Ahrendt-Jensen.

Alle beboere testet Beboere og personale med symptomer på corona-smitte er løbende blevet testet, og i fredags blev alle øvrige beboere testet.

Ulrik Ahrendt-Jensen fortæller, at OK-Fonden kommunikerer svarresultaterne ud samlet, når de alle er indhentet.

"Vi ved ikke, hvornår det bliver, men vi kan håbe, at det bliver hen over påsken," siger han.

Manglende retningslinjer Som et af de første plejehjem, der blev ramt af corona-virussen, var der ifølge Ulrik Ahrendt-Jensen ingen retningslinjer at tage udgangspunkt i.

"Vi har været nødt til selv at håndtere det her, og det har vi gjort ret godt".

Bavne Ager blev skærmet fra omverdenen, en uge før det blev et påbud fra regeringen - for at være på den sikre side, siger han.

"Vi kunne ikke forbyde de pårørende besøg, men appellere til dem. Og hvis de skulle på besøg opfordre til, at det kun var de nærmeste."

Efter det første konstaterede smittetilfælde i midten af marts blev alle tre afdelinger isolerede fra hinanden, og intet personale har siden arbejdet på tværs af afdelingerne. Administration og køkken er afskærmet, og eksempelvis måltider bliver portionsanrettet, oplyser Ulrik Ahrendt-Jensen.

"Vi er taknemmelige for, at vi indtil videre kun har smitte på én afdeling. Det er ret svært at begrænse smitte, når først det er inde, og medarbejderne har gjort det godt".

Ingen test Ulrik Ahrendt-Jensen fortæller til Ugeposten, at OK-Fonden ikke har haft indflydelse på, om beboere og personale har kunnet blive testet, men at fonden siden forløbets begyndelse har forsøgt at få testet så mange som muligt.

Men forløbet har ifølge den administrerende direktør været præget af uklarhed fra myndighedernes side.

"Vi har adskillige gange forsøgt at få testet både beboere og medarbejdere for at få afklaret, hvem vi skulle isolere. Det blev afvist - efter det var meldt ud på et pressemøde, at man skulle teste flere tusind om dagen".

Derfor henvendte OK-Fonden sig til sundhedsminister Magnus Heunicke og regionerne, men fik ifølge Ulrik Ahrendt-Jensen intet konkret svar.

"At beboere og personale ikke blev testet, gjorde det svært for os at planlægge og prioritere plejeressourcer. Og det gjorde det særligt svært, at der ikke var nogen klare retningslinjer - man skulle testes, men blev det ikke".

Efterfølgende meldte myndighederne ud, at der manglede testkapacitet, og altså først sidste fredag blev alle beboere på Bavne Ager testet.

Frem og tilbage Ulrik Ahrendt-Jensen fortæller også, at der har været syge beboere på Bavne Ager, der er blevet kørt frem og tilbage mellem plejehjemmet og Hillerød hospital. I et af tilfældene tre gange.

"Beboerens praktiserende læge har vurderet, at beboeren skulle indlægges, men så har Hillerød Hospital ikke villet tage beboeren ind".

Han fortæller videre, at plejepersonalet på Bavne Ager har kompetencer til at pleje syge beboere, eksempelvis Roskildesyge og influenza-udbrud.

"Men vi skal bare vide, hvad reglerne er. Det nytter ikke noget, at vi sender syge, gamle mennesker frem og tilbage - det er meget hårdt for dem".