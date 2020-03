Corona sætter hestelivet på lavblus

Lad tvivlen råde

Rideforbundet vurderer ikke længere, "at det er forsvarligt at lade vores klubber afholde aktiviteter, der enten kan karakteriseres som indendørs sports-aktivitet (ridning i ridehus), eller hvor antallet af personer på et offentligt sted (i dette tilfælde i klubben) overstiger 10 personer (...) Har klubben et ridehus, skal dette lukkes, da ridning i ridehus karakteriseres som indendørs idrætsaktivitet," skriver rideforbundet på sin hjemmeside 17. marts.