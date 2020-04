X factor-deltageren Morten Bomholdt Hansen er født, opvokset og bor stadig i Helsinge. Foto: Lasse Lagoni, TV 2 Foto: Lasse Lagoni/Foto: Lasse Lagoni

Send til din ven. X Artiklen: Corona sætter drøm på pause Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona sætter drøm på pause

Ugeposten Gribskov - 10. april 2020 kl. 10:50 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu gik det lige så godt. Mens den ene artist efter den anden faldt fra, har gruppen Smokey Eyes bestående af Morten Bomholdt Hansen fra Helsinge og makkeren Cecilie Wøldike Nielsen sikkert formået at synge sig videre uge efter uge i X Factor.

Men drømmen om at vinde hele showet er som alt andet i øjeblikket sat på pause på grund af corona-epidemien. Ifølge Morten Bomholdt Hansen har corona-krisen da også fuldstændig vendt hans liv på hovedet.

"Det er en rigtig ærgerlig situation, som vi stadig ikke ved, hvordan ender. Vi er gået fra at øve hver dag, lave filmshots i løbet af ugen og at have virkelig travlt til slet ikke at kunne lave noget," siger han og fortæller, at han og Cecilie Wøldike Nielsen dog prøver at holde sig lidt i gang.

"Vi har videomøder med hele teamet og øver os stadig på vores sange. Men det er lidt begrænset, hvor meget man kan øve sig ved at synge de samme sange igen og igen."

Morten Bomholdt Hansen er samtidig nervøs for, om corona-pausen kommer til at betyde, at tv-seerne er stået af, når X Factor igen begynder at køre.

"Vil folk overhovedet se med, når programmet begynder at køre igen? Jeg er mega-nervøs for, hvad afbrækket kommer til at betyde. Men mest af alt savner jeg at stå på scenen. Det er noget af det vildeste, jeg har prøvet. Jeg elsker at optræde og at synge for andre mennesker. Man kommer ud med sin kunst og kommer ud med det, man har på hjerte. Det savner jeg virkelig."

TV 2 har udskudt X Factor på ubestemt tid.