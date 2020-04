OK-Fondens direktør fortæller, at en medarbejder er blevet anråbt i et lokalt supermarked, og at der er negative kommentarer rettet mod medarbejderne på sociale medier. Pressefoto: OK-Fonden Foto: Søren Svendsen

Corona-ramt plejehjem: 'Vores medarbejdere bliver chikaneret'

Medarbejderne på Bavne Ager bliver anklaget for at være egoistiske, fortæller fonden bag plejehjemmet

Ugeposten Gribskov - 08. april 2020 kl. 10:12 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

13 beboere på plejehjemmet Bavne Ager i Gilleleje er testet positive for corona-virus. Heraf er fire døde - senest en beboer mandag aften. Ifølge OK-Fonden, der driver plejehjemmet, er der i den forbindelse medarbejdere, der er blevet antastet på det seneste.

"Sladderen i lokalområdet er løbet løbsk, og det går ud over vores medarbejdere, der er blevet chikaneret," siger Ulrik Ahrendt-Jensen, administrerende direktør i OK-Fonden.

Negative kommentarer Mandag fik en medarbejder negative kommentarer om Bavne Ager i et supermarked i Gilleleje, fortæller Ulrik Ahrendt-Jensen.

"Vores medarbejdere overholder deres tavshedspligt, så hun kunne ikke sige fra, men lod sine varer ligge og gik, fordi hun ikke kunne være i det. Vi har også haft et tilfælde, hvor der er blevet råbt hen over hækken hos en beboer".

På online-medier er der kommentarer med enslignende ordlyd rettet mod plejehjemmets medarbejdere. De handler blandt andet om, at medarbejderne er egoistiske og sætter sig selv før beboerne.

"Det handler om, at der ikke er styr på noget, og at de ikke tænker på beboerne, men kun tænker på sig selv - og på selv at blive testet," siger Ulrik Ahrendt-Jensen.

Alle beboere testet Ulrik Ahrendt-Jensen fortæller, at OK-Fonden ikke har haft indflydelse på, hvem der kan blive testet, men at de siden forløbets begyndelse har forsøgt at få testet så mange som muligt ved at henvende sig til myndighederne.

Fredag blev alle øvrige beboere testet for at være sikker på, at smitten ikke har spredt sig fra den ramte afdeling.

OK-Fonden afventer nu svar, mens det - som under hele forløbet - kun er medarbejdere med symptomer, der kan blive testet. I alt er seks medarbejdere testet positive, hvoraf fire er raskmeldte og tilbage på arbejde.

Alle smittetilfælde er konstateret på én af plejehjemmets tre afdelinger, der har været afskærmet fra hinanden siden første konstaterede smittetilfælde.

Ifølge direktøren florerer der blandt andet misinformation om, at smitten har spredt sig til hele plejehjemmet.

'Berører os dybt' Ulrik Ahrendt-Jensen fortæller, at der har været transparens gennem hele forløbet.

"Vi er kede af de forkerte informationer, for det skaber uklarhed, forvirring og ængstelse. Mange pårørende er kede af det, og det er ikke værdigt over for medarbejderne, som knokler. Det berører os dybt".

"Vi vil gerne appellere til, at man sætter sig ind i tingene, for vi taler åbent om det. Medarbejderne fortjener ros, for de har håndteret det fantastisk".