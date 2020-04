Se billedserie Mette Betina Pedersen og hendes kollegaer er kommet en smule tættere på hverdagen, nu da Bavne Ager er corona-frit. Men de læner sig ikke tilbage: "Vi går stadig på listefødder og passer på. Virussen kan ligge rundt om hjørnet, og det er ud fra det, vi arbejder," siger hun. Foto: Allan Nørregaard

Corona-ramt plejehjem: 'Jeg har været så bange for, hvor mange vi ville miste'

Corona-virussen slap taget i Bavne Ager efter en måned. En hård og krævende tid, som dog også har styrket fællesskabet, fortæller medarbejdere

Ugeposten Gribskov - 30. april 2020 kl. 07:36 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Jeg var lige ved at tude. Det var en enorm lettelse".

I midten af april kunne Inge Fjordside, chef for Bavne Ager, ånde lettet op. Alle beboere var blevet testet - og alle svarene var negative.

Bavne Ager i Gilleleje var et af de første plejehjem i Danmark, der blev ramt af corona-virussen. En beboer blev konstateret smittet i midten af marts, og siden har i alt 13 beboere og seks medarbejdere været konstateret smittet.

Da Ugeposten taler med Inge Fjordside en uges tid efter den glædelige nyhed, bliver hun stadig rørt.

"Det var også en følelse af faglig stolthed. Det var ekstremt stort, at vi havde holdt virussen ude fra de andre afdelinger, og at vi havde klaret det, når udbruddet var så voldsomt og tidligt i forløbet," siger hun.

Alle smittede beboere boede på Birkelunden, som er én af Bavne Agers tre afdelinger. På cirka tre uger døde fire af beboerne.

"Jeg har været så bange - ikke for at være i det - men simpelthen for, hvor mange vi ville miste. På et tidspunkt tænkte jeg 'det kan gå grueligt galt'. Men det har også været lærerigt, varmt, nærværende, og der har været en følelse af, at vi står sammen," siger Inge Fjordside.

To ud af i alt seks smittede medarbejdere er stadig sygemeldt.

"Det har været ekstremt krævende og hårdt. Men medarbejdere på alle tre afdelinger løftede bare. De bød ind på ekstravagter og overarbejde. 'Det her skal vi klare sammen,' sagde de".

En stærk følelse af fællesskab bekræfter Mette Betina Pedersen. Hun arbejder som social- og sundhedsassistent på Birkelunden, der var corona-ramt.

"Vi er blevet rystet meget mere sammen og er blevet stærkere. Hvis vi kan klare det her, kan vi klare alt," siger hun.

Enormt intensivt På Bavne Ager har personalet løbet hurtigt i den måneds tid, der var corona-smitte på plejehjemmet.

"Vi har knoklet som gale, og det føles som meget længere tid, fordi det har været enormt intensivt. En følelse af at gå fra 0 til 100 på ingen tid," siger Inge Fjordside.

Om aftenen onsdag den 13. marts opfordrede statsminister Mette Frederiksen alle plejehjem til at begrænse besøg udefra øjeblikkeligt. Det gjorde Bavne Ager tidligt morgenen efter og isolerede samtidig de tre afdelinger fra hinanden.

Dagen efter blev en 95-årig beboer indlagt, og lørdag blev han konstateret smittet med corona-virus.

"Vi havde ikke en tanke om, at vi havde en smittet på det tidspunkt. Opmærksomheden var på folk, der havde været ude at rejse," siger Inge Fjordside.

Mette Betina Pedersen fortæller, at hun blev ked af det og blev bange for at miste beboerne, da den første beboer på Bavne Ager blev konstateret smittet.

"Vi holder jo af de dejlige mennesker, der bor her, og som vi ikke længere kunne give et kram".

Samme lørdag blev endnu en beboer indlagt med formodet mistanke om at være smittet.

En ny virkelighed Kampen mod corona-virussen blev fra den dag skærpet yderligere. Inge Fjordside, der er uddannet sygeplejerske, og resten af ledelsen på Bavne Ager rejste sig fra kontorstolene for at bruge deres tid på plejearbejde på den smittede afdeling på lige fod med resten af personalet.

Afdelingen blev fuldstændig afskærmet, alle med symptomer blev isoleret, og hele husets procedurer blev - og bliver stadig - ændret lynhurtigt, så de er tilpasset den nyeste viden og de nyeste retningslinjer - dag for dag, time for time - i kampen mod en for alle ukendt modstander, fortæller Inge Fjordside.

Kokkene, der normalt præsenterer maden for beboerne, fik ikke længere lov til at forlade køkkenet. Beboerne spiste med plastikservice i stedet for porcelæn, så der ikke gik noget tilbage til køkkenet. Personalet, der arbejder på den corona-ramte afdeling måtte ikke gå ind i fælles depoter og medicinrum, og de fik deres eget omklædningsrum, så de ingen kontakt havde med andre medarbejdere. Beboerne fik målt deres temperatur to gange dagligt. Og listen over tiltag slutter ikke her.

Plejehjemmet lignede pludselig heller ikke sig selv længere. Der skulle skabes plads til værnemidler, og der blev sat plastik omkring indgangen til de isolerede boliger - med en lynlås i udgjorde det en lille sluse med værnemidler, hvor medarbejderne kunne tage dem på og af igen. En ganske omstændig procedure.

"Lad os sige, at en beboer skal på toilettet og ringer efter os. Så lyner vi plastikafskærmningen op, spritter hænderne af, tager dragt og briller på og skifter maske og handsker. Man sveder som i en sauna i det. Så hjælper vi beboeren på toilettet, og samtidig prøver vi også at trøste og forklare, for beboeren er utryg - for man ved jo ikke meget om corona-virussen," fortæller Mette Betina Pedersen.

"Man siger farvel, går ud igen, tager nye værnemidler på, spritter af - og så går der 10 minutter, så ringer beboeren igen, fordi han har tabt noget på gulvet. Og så starter man forfra".

På et tidspunkt var 13 boliger isoleret samtidigt på Birkelunden.

"Det er en befrielse, at ingen nu er i isolation," siger Mette Betina Pedersen.

En masse følelser For personalet på Bavne Ager har det været en tid med en masse følelser, hvor de blandt andet har gjort sig tanker om, hvordan det hele begyndte - hvor kom smitten fra?

"Er det dig eller mig? En pårørende, der har været på besøg? Men som vi også har snakket om: Det kan vi aldrig nogensinde få at vide. Nu drejer det sig om at tage sig af dem, der er her, og vi har snakket meget sammen, været åbne over for hinanden og hjulpet hinanden, hvis vi var kede af det," fortæller Mette Betina Pedersen.

Det har også været en hård tid, fordi fire af de smittede beboere døde, selvom personalet gjorde alt for, at de skulle blive raske igen.

"Jeg tror stadig ikke, vi har fået bearbejdet det. Når vi går forbi en dør på gangen, tænker vi 'nå nej, vi skal ikke derind'. Beboerne bliver også påvirket af, at nogle af deres medbeboere ikke er her længere. Vi savner dem og snakker meget om dem," siger hun og sukker dybt.

"Vi vidste ikke, hvor længe det ville vare, og hver gang en beboer hostede, tænkte jeg 'åh nej, er det nu dig næste gang'".

Blomster og søde e-mails Som det tidligere har stået i Ugeposten, er flere medarbejdere blev antastet, da der var corona-smitte på Bavne Ager. Den ene gang i et supermarked, den anden gang hen over hækken til medarbejderens have. På online-medier har der været kommentarer med enslignende ordlyd rettet mod medarbejderne. De handlede blandt andet om, at de var egoistiske og satte sig selv før beboerne.

"Det påvirkede mig meget. For jeg tænkte 'er det folks gængse opfattelse, at vi er egoistiske?' Jeg blev virkelig ked af det og vred, for vi kæmpede - og vi kæmper stadigvæk," siger Mette Betina Pedersen.

"Selvfølgelig bliver vi kede af det, men vi ville have været meget mere ulykkelige, hvis det var kommet fra beboerne eller de pårørende," siger Inge Fjordside.

"Beboerne på Bavne Ager har ikke været i tvivl om, at vi gjorde det rigtige. Og så har vi har nogle fantastiske pårørende, der har haft tillid til os".

Personalet har modtaget blomster, chokolade, store krukker med planter og søde e-mails.

"Det har været meget betydningsfuldt. De har været bekymrede og bange, men de har virkelig bakket os op".

Den oplevelse deler hun med Mette Betina Pedersen.

"Vi kæmpede jo en kamp, og når man så får et klap på skulderen, får man mod på at fortsætte," siger hun.

Trøst med ord Personalet har hjulpet beboerne med telefon- og videoopkald og sørget for, at nogle beboere kunne se deres pårørende udenfor på afstand og med værnemidler til en kort gåtur.

"Vi har prøvet at gøre noget, der mildnede," fortæller Inge Fjordside.

Og i en situation, der indebærer, at personalet ikke længere kunne give et knus, har Mette Betina Pedersen i stedet trøstet beboerne med ord undervejs.

"Vi har prøvet at gejle mod hos dem: 'Det her skal du nok klare, vi er her, og vi passer på dig og skal nok hjælpe dig alt, hvad vi kan'," fortæller hun.

For beboere, der lider af demens, kan det især være svært at forstå situationen.

"Man kommer jo ind med maske og briller. De kan blive bange".

På listefødder At der lige nu ikke er smittede på Bavne Ager, betyder dog ikke, at plejepersonalet kan læne sig tilbage.

"Vi går stadig på listefødder og passer på. Virussen kan ligge rundt om hjørnet, og det er ud fra det, vi arbejder," siger Mette Betina Pedersen.

Afdelingerne er stadig adskilt, og alle medarbejdere går stadig altid med mundbind og handsker og har ekstra værnemidler på, hvis de skal tæt på beboerne.

"Vi skal bare ikke have det inden for dørene mere, og vi vil gerne være sikre på, at vi ikke bringer noget ind," siger Inge Fjordside.

For ingen kan vide sig sikre. "Jeg er ikke bange for det, for vi kan på et splitsekund aktivere vores strategi for, hvad vi gør. Vi har fastlagt vores procedurer, som vi konstant tilpasser. Men jeg vil være rigtig ærgerlig og ked af det over det".

Inge Fjordside fortæller, at det først og fremmest har været vigtigt at redde liv, mens corona-virussen gjorde sit indtog på Bavne Ager. Men der har også været fokus på, at det stadig skulle være et godt liv.

"Der er blevet hygget med sang, et glas vin og fællesspisning. Alt det som kan gøre, at hverdagen føles rar - bare med afstand".

En dag var en beboer fra Gilleleje-egnen forbi og spille musik i Bavne Agers gårdhaver, hvor beboerne lyttede i solskinnet med rødvin og saftevand.

"Vi var polstret ind i mundbind og handsker, men vi fik alligevel danset på terrassen. Det var en fantastisk fest at have," fortæller Inge Fjordside.

"Og når vi har været inde hos beboerne, har vi sunget sange og lavet noget fis - ligesom det var hverdag," fortæller Mette Betina Pedersen.

"Det er meget vigtigt, for det skal ikke være sygdom det hele," siger hun.

Efter Bavne Ager blev konstateret corona-fri, kunne de beboere, der havde været i isolation, også komme ud blandt de andre, og det er generelt blevet en smule mere hverdag.

"Selvfølgelig med den mangel, at vi ikke må åbne dørene. Men nu har vi lige fået nye havemøbler, og vi går og planter blomster," fortæller Inge Fjordside.

Og beboerne kan nu sidde og drikke kaffe sammen.

"De sidder og råber til hinanden, for de sidder jo med afstand ved hvert deres bord. De blomstrer helt op, for de nyder bare at se hinanden," siger Mette Betina Pedersen.

"Det begynder at lysne".