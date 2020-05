Efter halvanden uges nedlukning kører klinikken 'Lægerne i Græsted' normalt igen, understreger læge Charlotte Bang Plum. Foto: Claus Johansen

Corona-ramt lægeklinik er åben igen

Lægeklinik i Græsted modtager igen patienter efter nedlukning

Ugeposten Gribskov - 08. maj 2020
Af Claus Johansen

Det trak store overskrifter, da lægeklinikken 'Lægerne i Græsted' i begyndelsen af marts meddelte, at en af lægerne var smittet med corona. Det var en af de første lægeklinikker i landet med konstateret coronasmitte.

Lægen Charlotte Bang Plum var kommet hjem fra skiferie i Østrig om søndagen, og mandag tager hun på arbejde, hvor hun ser 21 patienter.

"Jeg havde lidt snue, men ellers ingen symptomer. Jeg havde da ikke i min vildeste fantasi troet, at jeg var smittet med corona. Så var jeg naturligvis blevet hjemme," siger Charlotte Bang Plum.

Var i risikoområde Sidst på mandagen meddeler de danske myndigheder imidlertid, at skiområdet St. Anton i Østrig, hvor Charlotte Bang Plum har været, bliver erklæret for et risikoområde.

Lægen blev hjemme og bestilte omgående en test, der skal afklare, om hun var smittet. Da Charlotte Bang Plum sidst på dagen onsdag fik at vide, at testen var positiv, lukkede klinikken fra torsdag morgen. Lægen og de øvrige meddarbejdere på klinikken gik i karantæne og arbejdede kun hjemmefra - og Charlotte Bang Plum gik samtidig i gang med at kontakte de patienter, hun havde set om mandagen, for at få dem til at gå i karantæne.

"Jeg ringede til dem alle sammen i løbet af torsdagen og fredagen, forklarede dem situationen og sagde, at de skulle gå i karantæne. Ingen af patienterne havde dog på det tidspunkt udvist nogen form for symptomer, og jeg havde heller ikke hørt om, at nogen af dem skulle være blevet smittet eller syge," siger Charlotte Bang Plum.

Halvanden uge senere åbnede klinikken igen for fysiske besøg, efter at Charlotte Bang Plum nu var testet negativ. Men dermed sluttede problemerne ikke. For de i alt tre læger var nemlig ikke enige om, hvordan klinikken skal køre. De har derfor besluttet at opsplitte klinikken, så to dage efter genåbningen stopper de to af lægerne - Niels Saxtrup og Marie Andreassen - på klinikken for i stedet at åbne "Græsted Lægehus".

Charlotte Bang Plum og alle de øvrige medarbejdere - en sygeplejerske, en laborant, to sekretærer og en lægevikar - bliver tilbage.

'En gyser' "Heldigvis har alle vores dygtige medarbejdere valgt at blive her i klinikken. Men derudover har det jo været noget af en gyser, hvor vi blandt andet skulle skifte it-system og hjemmeside, samtidig med at klinikken skulle køre videre," siger Charlotte Bang Plum.

Hendes mål er nu at finde en eller to læger mere, der kan blive en del af klinikken. Klinikken er som nævnt åben.