Det Grønne Hus plejer at sit overskud ud til kulturnatten i Helsinge. I år er uddelingen aflyst pga. corona. Arkivfoto: Jan F. Stephan

Corona-ramt forening må aflyse million-uddeling

Ugeposten Gribskov - 04. maj 2020 kl. 15:24 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Drømmen var at dele 1 mio. kr. ud til foreninger og projekter i hele kommunen. Men i år bliver det kun ved drømmen. Genbrugsbrutikken Det Grønne Hus i Helsinge må på grund af corona aflyse deres årlige uddeling af overskudsmidler. Det fortæller formand Kirsten Wemberg.

"Vi er nødt til at sikre, at vi også kan betale husleje. Vi vil ikke stå i en situation, hvor vi har holdt en uddelinger og så efterfølgende er nødt til at lukke, fordi der ikke er flere penge i kassen. Derfor har vi valgt at aflyse, så vi er sikre på, at butikken kan bestå. Hvis der blive penge til overs, kan det være, vi laver noget senere. Men det er endnu uvist," siger hun og fortæller, at den manglende uddeling kan sprede ringe i vandet.

"Det rammer ikke kun os. Mange aktiviteter, der plejer at blive til noget, kan nu ende med at blive aflyst, fordi vi ikke kan hjælpe dem økonomisk. Den eneste trøst er, at mange andre også har været lukket ned på grund af corona. Derfor der har måske ikke nået at lægge planer. Men lige meget hvad er det en rigtig trist situation."

Åbning er uvis Som de fleste andre butikker har Det Grønne Hus måtte holdt lukket som følge af corona. Ifølge Kirsten Wemberg er det endnu uvist, hvornår de åbner igen.

"Vi har lukket indtil den 10. maj. Men vi ved ikke, hvad der sker dér. Vi har mange hylder i vores butik, og derfor kan det godt knibe med at holde afstand. Samtidig har vi mange ældre kunder og ansatte. Derfor kan jeg godt være bange for, at vi heller ikke kan åbne dér. Men ved ved ikke, hvad der sker."

Det Grønne Hus uddelte sidste år 830.000 kr.