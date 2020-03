Det maksimale antal deltagere til en begravelse og bisættelse afhænger af kirkens størrelse, har landets Kirkeministeriet besluttet. I Gilleleje Kirke må der derfor være op til 15 personer inklusiv personale. Foto: Thomas Arnbo

Send til din ven. X Artiklen: Corona rammer begravelser: "Vi kan ikke være der for folk, som vi plejer" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona rammer begravelser: "Vi kan ikke være der for folk, som vi plejer"

Der er begrænset antal pladser i kirken under begravelser og bisættelser

Ugeposten Gribskov - 25. marts 2020 kl. 15:04 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I kirken må der i disse dage maksimum være 10 personer tilstede under dåb og vielser, mens der må være flere tilstede under begravelser og bisættelser - højst en person per fire kvadratmeter og maksimalt 50 personer.

Det meldte Kirkeministeriet ud onsdag i sidste uge, efter regeringen indførte forsamlingsforbud på over 10 personer for at forhindre udbredelsen af corona-smitte.

Begravelser og bisættelser under de nyeste retningslinjer er en kirkelig handling, der er særligt vanskeligt at håndtere, ifølge sognepræst Ole Buchardt Olesen i Gilleleje Kirke.

"Det er sværest at have med dødsfald at gøre. Der er begrænsninger på, hvor mange af ens nærmeste, der kan komme med. Det er virkelig et stort problem, for hvem skal man så tage med," siger han.

I forvejen var alle gudstjenester aflyst, kirkerne lukkede for offentligheden, og der var ændrede procedurer for de kirkelige handlinger.

Små bisættelser I Helsinge Kirke må der ifølge de nyeste retningslinjer være op til 15 personer til bisættelser og begravelser i henhold til kirkens størrelse.

"Men der kan også være lokale forhold. Der kan være en smal adgangsdør og andre ting, der trækker i den anden retning. Først var det maksimum 10 personer, og så rettede os efter det, men nu er vi i tvivl om, hvad vi skal sige," siger Ole Buchardt Olesen.

Sædvanligvis er bisættelser og alle andre kirkelige handlinger offentlige, men er altså nu private. Derudover skal deltagerne sidde spredt, og kirken lukker dørene et kvarter før.

"Selv sådan noget som, om kisten kan bæres ud eller ej, er problematisk, for de seks, der bærer, går ret tæt på hinanden. Vi har diskuteret det meget, og strengt taget burde kisten blive stående, selvom smitterisikoen måske er lille, fordi det ikke tager lang tid. Det er til diskussion".

Dilemmaer Om kisten bør blive båret eller ej under en bisættelse eller begravelse, er et eksempel på, at der stadig er mange situationer, hvor man kan komme tæt på hinanden i kirken, selvom retningslinjerne bliver overholdt. Og det skaber dilemmaer, når hensynet til smittefare skal opvejes imod, hvordan kirken kan være til tjeneste.

"Der er en masse ting, vi skal tage stilling til. Vi vil i kirken ikke være en smittecentral, men på den anden side skal vi også komme folk i møde. Vi må prøve os frem og gøre vores bedste ud fra de informationer, vi får," siger sognepræsten i Gilleleje Kirke.

Afsked på ubestemt tid Ole Buchardt Olesen har foreslået pårørende en løsning, hvormed man kan udskyde en begravelse eller en bisættelse.

"Man kan lade sine afdøde kremere, og så når urnen kommer, kan vi se tiden an med at lave en tjeneste, hvor de også kan være sammen bagefter. Dem, som jeg har foreslået det, har haft svært ved at se så langt ud i fremtiden. At skulle tage afsked på ubestemt tid er lidt svært, for man vil gerne have en dato. Folk kan næsten ikke overskue, hvis det skal udskydes i lang tid".

Som præst møder man normalt også de pårørende inden bisættelsen eller begravelsen.

"Meget af den samtale går ud på, at de får lejlighed til at fortælle historien en gang til, og at de lige får et kram. Så man er med til at katalysere noget af sorgen, og sorgbearbejdningen kan begynde der. Det kan vi jo heller ikke, og det er også utilfredsstillende. Vi kan ikke være der for folk, som vi ellers plejer," siger Ole Buchardt Olesen.