Corona-lukkede biblioteker: Antallet af digitale udlån er eksploderet

Bibliotekets digitale tjenester, hvor man kan se film, læse e-bøger og høre netlydbøger, bliver brugt flittigt af Gribskovs borgere under corona-krisen.

"Det er, fordi man har tid, men selvfølgelig er nogen også blevet inspireret til at få en bog på en anden måde i de her tider," lyder det fra Susse Jørgensen, der er afdelingsleder på Helsinge Bibliotek.

Den største stigning i antallet af digitale udlån ses hos bibliotekernes filmtjeneste Filmstriben med 114 procent, hvor altså over dobbelt så mange film er blevet lånt i marts end sidste år.

"Jeg er lidt overrasket, for Netflix og de andre streamingtjenester har mange tilbud. Men der er mange gode kvalitetsfilm på Filmstriben, der er er dokumentarer og mange andre genrer, så det kan være derfor," siger Susse Jørgensen.

Som mange andre biblioteker landet over har bibliotekerne i Gribskov valgt at hæve låneantallet af e-bøger, netlydbøger og film, mens de holder lukket under corona-krisen.