Corona koster job i Gribskov: Markant flere ledige

Antallet af borgere i Gribskov, der har meldt sig ledige under corona-krisen, er næsten 40 pct. højere end normalt

Det ender med fyringer og nedlukning af arbejdspladser. De dommedagsprofetier er blevet gentaget igen og igen, når snakken er faldet på de mulige konsekvenser af corona-krisen. I Gribskov er de profetier allerede gået i opfyldelse.

Fra midten af marts til midten af april der kommet 40 pct. flere ledige her i kommunen. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. I alt er 453 nye borgere i Gribskov blevet arbejdsløse i perioden.

Den udvikling bekymrer formanden for beskæftigelsesudvalget, Mikkel Andersen (S). Han har derfor en klar opfordring:

"Det er rigtig bekymrende. Derfor er det vigtigste også, at vi som samfund holder fast i optimismen, og at vi som kommune bliver ved med at investere. Vi skal alle sammen bidrage, så der kommer gang i hjulene igen. Det værste, der kan ske, er, at vi ikke tør gå ud og bruge penge i vores lokalsamfund. Det er vigtigere end nogensinde. Vi er nødt til at tro på, at vi nok skal komme ud på den anden side," siger han.

Hvad bliver prisen? Ugeposten har forsøgt at få et interview med centerchefen på beskæftigelsesområdet i Gribskov Kommune, Vivi Jepsen. Hun har dog kun villet svare på spørgsmål på skrift.

Vivi, hvad betyder stigningen i ledige for kommunens økonomi?

"Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at udtale sig om de økonomiske konsekvenser for kommunerne," svarer hun i en mail

Hvad gør I på jobcentrene lige nu?

"Vi følger retningslinjerne fra Beskæftigelsesministeriet og styrelsen og de lovændringer, som løbende er kommet. Størstedelen er beskæftigelsesindsatsen er fortsat under suspension, og det respekterer vi. Vi sørger dog for at have kontakt med de svageste af vores borgere, såvel som borgerne er blevet orienteret om, at vi fortsat arbejder og er tilgængelige, hvis de har brug for at komme i kontakt med os."

Ulykkelig situation Mikkel Andersen understreger også, at jobcenter og politikere skal stå klar til at hjælpe, når corona-virussen begynder at slippe sit tag i samfundet.

"Det er ekstremt vigtigt, at vi, når alt er normaliseret, er klar til at sætte ind og hjælpe de borgere, der står i den ulykkelige situation, at de har mistet deres arbejde. Enten ved at hjælpe dem med at finde et job eller ved at hjælpe dem i gang med en anden uddannelse, hvis der skulle sker en drejning i samfundet, hvor der i nye sektorer vil være ledige job. Vi følger det her meget, meget tæt, og det er et fuldstændig enigt udvalg, der arbejder benhårdt på at lave de nødvendige tiltag."