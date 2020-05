Byrådspolitikerne håber, at flere legeredskaber i Helsinge midtby kan hjælpe handelslivet. Foto: Adobe Stock

Corona-hjælp: Vil bygge legeplads til 1,5 mio. kr.

Politikerne er klar til at sparke gang i handlen i Helsinge igen. 1,5 mio. kr. til et legeareal skal hjælpe

Ugeposten Gribskov - 06. maj 2020

Det største fald i detailhandlen i 20 år. Corona-krisen har i den grad slået bunden ud af butikshandlen i hele landet. Også i Gribskov er butikkerne hårdt ramt. Mandag blev det blandt andet meldt ud, at Arnold Busck i gågaden i Helsinge lukker, fordi koncernen bag er gået konkurs.

Men nu er byrådspolitikerne i Gribskov klar med en hjælpende hånd til de erhvervsdrivende. I Helsinge har man således fremrykket investeringer for 1,5 mio. kr. til et projekt, der skal trække flere børnefamilier ned til byens centrum.

Pengene er øremærket til et nyt legeområde. Det fortæller udvalgsformand Pernille Søndergaard (NytGribskov).

"Pengene er en del af budgetaftalen. Her aftalte vi at lave et samskabelsesprojekt i Helsinges midtby, hvor der er fokus på at tiltrække børn og børnefamilier. Grundet corona valgte vi at tage det op i byrådet og frigive pengene, så vi kan komme i gang med projektet," siger hun og fortæller, at håbet er, at de 1,5 mio. kr. både kan komme håndværkere og butikker til gode.

Fokus på børnefamilier "Vi kan være med til at sparke gang i økonomien for de lokale, der nu skal lave legepladsen. Og så var vi i budgettet enige om, at der skal noget ekstra til for at tiltrække børnefamilier i Helsinge-midtby. Helsinge er en skøn handelsby, men i mange år har vi ikke understøttet byen som kommunen. Det vil vi gerne gøre nu med det her projekt."

I Helsinge Gadekærsforening glæder formand Conny Nielsen sig over håndsrækningen. Hun håber, at man i stedet for en samlet legeplads vil lave flere legeredskaber op gennem hele gågaden.

"Vi drømmer om, at der kommer nogle legepunkter rundt ved butikkerne. Noget, der kan trække folk til hele gågaden og forskønne hele området. Legeredskaber hvor børnene skal bruge sanser og deres motorik. Det vil være helt fantastisk," siger Conny Nielsen.

I referatet fra udvalgsmødet i udvikling, by og land fremgår det, at den nye legeplads skal ligge ved gadekæret. Men Pernille Søndergaard er positiv over for Conny Nielsens forslag.

"Det er et samskabelsesprojekt, hvor Gadekærsforeningen og foreningen 'Helsinge - Danmarks Bedste Børneby' skal give deres besyv med om, hvad der skal bygges, og hvor det skal ligge. Så der er ikke truffet en beslutning om, at legepladsen skal placeres ved gadekæret. Der er de Helsinge- aktører specialister i, hvad der præcis er brug for."

Grønne områder "Så der er 1,5 mio. kr. Så må vi sammen se, hvor langt vi kan komme for dem. Og her lyder Connys idé om at sprede legeredskaberne ud interessant. Jeg tror også, det vil være klogt at tænke i, at man også skal have nogle grønne områder. Den byudvikling, der har været i Helsinge de sidste 30 år, har ikke just fokuseret på de grønne områder og de grønne kiler. Men igen, det er noget der skal findes på sammen med Gadekærsforeningen og Helsinge - Danmarks Bedste Børneby'," siger Pernille Søndergaard.

Hun erkender også, at man fra politisk side ikke har været gode nok til at understøtte handelslivet i Helsinge de seneste år.

"Helsinge er en skøn handelsby, men i mange år har vi ikke understøttet byen som kommune. Det vil vi gerne gøre nu med det her projekt. Vi har nogle fantastiske byer i Gribskov. Der er Gilleleje, der har det autentiske havnemiljø som varemærket. Tisvilde har vand, sand og strand. I Helsinge har der manglet der en klar vision. Der har vi fra politisk side købt ind på visionen om at skabe Danmarks bedste børneby i Helsinge," siger Pernille Søndergaard, der håber, at projektet vil stå klar allerede denne sommer.

"Det vigtigste for mig er, at vi får en hurtig proces. Nu får vi forhåbentlig snart åbnet helt for butikker og handel, og så skal vi hurtigst muligt i gang. Jeg ville være ked af, hvis vi først næste sommer var klar. Det ved administrationen også godt. Ønskescenariet for mig er, at er i gang inden for et par måneder. Men det hele afhænger selvfølgelige af, hvad der skal laves," slutter hun.