Corona: Ny rådgivning for særligt sårbare

"Du kan tale om det, der fylder lige nu - for eksempel din ensomhed, din angst for fremtiden i forbindelse med krisen, angsten for selv at blive syg eller andre ting," siger Lisa Tange.

"Vi kan se, at der er mange rådgivninger inden for specifikke områder. Men mange har bare behov for at tale med nogen om deres bekymringer. Det behov kan vi ikke se bliver dækket. Mange har bare et stort behov for at snakke, og hvis man ikke har en konkret ting, kan man falde ned mellem to stole. Med denne her rådgivning kan du ringe, selv om du ikke har noget konkret på hjerte. Måske er du bare bekymret og har behov for at snakke," siger Lisa Tange.