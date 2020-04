Kvickly Helsinge har doneret knap 500 visirer.

Send til din ven. X Artiklen: Corona: Mange vil hjælpe kommunen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona: Mange vil hjælpe kommunen

Ugeposten Gribskov - 25. april 2020 kl. 15:19 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både borgere og virksomheder i Gribskov Kommune viser her midt i corona-krisen, at de er klar til at bidrage og samarbejde for at hjælpe hinanden og kommunen godt gennem krisen.

Et eksempel er de mange hjælpende hænder, som kommunen har fået i kampen om at få produceret nok visirer, som beskytter medarbejdernes ansigter på f.eks. sundhedsområdet. For nylig efterlyste kommunen personer med 3D-printere, der ville producere holdere til visirerne, også bukse-elastik til at holde visirerne fast blev efterlyst - og så gik det hurtigt.

Siden har adskillige nemlig tilbudt hjælp. Fem har leveret bukse-elastik, og tre har printet visirholdere, så kommunen har i alt 200 nye holdere nu. Desuden har Metal Nordsjælland doneret cirka 450 plastskiver til visirerne, og så har Kvickly Helsinge netop doneret 240 færdige visirer med cirka 250 mere på vej. Dermed er der god beskyttelse på vej til medarbejderne.

Borgmester Anders Gerner Frost er glad:

"Tusind tak for al hjælpen - det er virkelig en kæmpe glæde at være borgmester i en kommune, hvor vi kan samarbejde på kryds og tværs her i krisetiden til vores fælles bedste. Vi passer godt på hinanden, det varmer meget," siger Anders Gerner Frost i en pressemeddelelse. Også kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen takker for de mange bidrag og håber på endnu flere:

"Vi har brug for endnu flere visirholdere og bukse-elastikker, så send endelig flere til os. Hvis vi fortsætter med at støtte og hjælpe hinanden, så tyder meget på, at vi kommer godt gennem krisen sammen - borgere, virksomheder og kommune, det er fantastisk at opleve, tak!," siger Sascha Volmer Sørensen.