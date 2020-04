Corona: Hjælpen pibler frem i Gribskov

"Det er fantastisk, at så mange mennesker tilbyder deres hjælp i en trængt situation. Jeg håber, at mange vil gøre brug af tilbuddene, også selvom man måske normalt ikke har brug for hjælp. Det er en helt særlig situation, vi står i", fortæller Frivilligkoordinator i Gribskov Kommune Pernille Dirchsen i en pressemeddelelse.

Telefonsamtaler

Under normale omstændigheder mødes Palles Venner i Frivilligcenter Græsted for at socialisere med hinanden. Men at døren er fysisk lukket, betyder ikke, at Palles Venner er det. Her kan du få en telefonmakker, som du kan tale i telefon med eller have videoopkald med. Man bestemmer helt selv, hvad man vil tale om. Det kan være alt fra corona til fluefiskeri, skriver Frivilligcenter Græsted i deres nyhedsbrev.