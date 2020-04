Hvis du har en 3D-printer, har du nu mulighed for at hjælpe kommunen under corona-epidemien.

Corona: Hjælp kommunen med din 3D-printer

"Har du en 3D-printer, og vil du gøre en forskel her under corona-krisen? Så kan du hjælpe med at printe visirholdere".

Sådan lyder det i et Facebook-opslag fra Gribskov Kommune, der lige nu beder borgere med en 3D-printer om at hjælpe med at skaffe holdere til visirer. Visirer som kommunens sundhedspersonale beskytter ansigtet med under corona-epidemien.

Hvis du vil tilbyde din hjælp, kan du melde dig ind i Facebook-gruppen 'DK makers mod corona', hvor der er en opskrift på visirholderen under 'filer'.

Når du har printet 'en god stak', skal du tage kontakt til Martin Utzon fra Helsinge Bibliotek på mail mmutz@gribskov.dk eller tlf. 7249 65 87.

På Helsinge Bibliotek er de netop i gang med at producere visirholdere, fremgår det af en video i kommunen Facebook-opslag - tidligt mandag havde de printet 100 holdere. AH