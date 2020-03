For at begrænse risikoen for coronasmitte bliver en række arrangementer på plejecentre i Gribskov nu aflyst.

Corona: Arrangementer på plejecentre aflyses

En række arrangementer på plejecentre i Gribskov bliver nu aflyst. Årsagen er et ønske om at inddæmme smitte mest muligt på steder, hvor sårbare og udsatte borgere færdes, oplyser kommunen.

Der er tale om arrangementer med 50-100 deltagere. Dermed er de langt mindre, end de arrangementer på over 1000 deltagere, som regeringen anbefaler, at man aflyser.

”Det er ikke så meget deltagerantallet, vi ser på. Det er det faktum, at der kommer folk udefra ind på plejecentre m.v., hvor der er mange borgere fra den målgruppe, der er mest udsat. I Gribskov Kommune er vi lige nu ikke hårdt ramt. Vi har ingen smittede, og det betyder, at vi måske kan beskytte vores mest udsatte borgere ved at handle nu. Derfor vælger vi at læne os op ad et forsigtighedsprincip og iværksætte de her tiltag allerede i dag,” siger kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen.

Desuden stoppes selvtræning for pensionister på kommunens plejecentre fra dags dato. Det betyder, at der ikke længere vil være adgang til træningsfaciliteterne på Helsingegården, Bakkebo, Skovsminde og Trongården for borgere, der ikke bor der, og som selvtræner.

”Det sker fordi vi har plejecentre, hvor der bor borgere, som er i den målgruppe, der er mest udsat i forbindelse med Covid19. Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og arbejder på at inddæmme smittefaren bedst muligt. Det betyder bl.a., at vi lukker for selvtræning og også helt praktisk begrænser adgang for udefrakommende ” siger Sascha Volmer Sørensen.

Der er endnu ikke registrerede smittede i Gribskov Kommune, men der er i øjeblikket ca. 4 personer blandt kommunens ansatte, der er sat i karantæne med henblik på at forsøge at inddæmme mulig smitterisiko.

De personer, der er sat i karantæne, har ikke symptomer, men er enten hjemvendt fra rejser i risikoområder eller har været i kontakt med personer, der er hjemvendt fra rejser i risikoområder. Der er dermed tale om en forebyggende foranstaltning på baggrund af Sundhedsstyrelsens anvisninger.

Gribskov Kommune informerer på kommunens hjemmeside og Facebook og opfordrer alle borgere til at følge med på www.Coronasmitte.dk.