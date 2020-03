Corona: 34 har meldt sig til nødberedskab

”Vi har brug for dig!”

Under den overskrift rækker Gribskov ud efter hjælp fra frivillige, som kan hjælpe, hvis der på grund af corona-virus bliver behov for at oprette et ”udvidet nødberedskab”. De frivillige skal især hjælpe med pleje af ældre og svage borgere.

Og opfordringen har allerede givet resultat. På blot et par dage har 34 meldt sig, men der er plads til flere med en sundhedsfaglig baggrund.

”Det er virkelig dejligt, at så mange allerede har meldt sig. Og det er ret imponerende, for mange af dem er jo i job i forvejen,” siger borgmester Anders Gerner Frost.

Kommunen efterlyser personerne allerede nu, fordi der bliver behov for oplæring:

”Vi ønsker at være ude i så god tid som muligt i forhold til at sikre, at vi har ekstra hænder, som vi kan trække på, hvis vi bliver udfordret på vores kapacitet. Det kan vi blive, hvis mange smittes med Covid19 i vores kommune,” skriver kommunen i opslaget.

Der er især behov for personer med disse kompetencer:



Sygeplejersker

Social og sundhedsassistenter

Social og Sundhedshjælpere

Sygehjælpere

Plejehjemsassistenter

Hjemmehjælpere

Pædagoger

Pædagogiske assistenter

Ernæringsassistenter

Tidligere falckreddere

Fys – og ergo terapeuter

Klinik assistenter

Laboranter

Læge sekretærer

Farmakonomer

Serviceassistenter

Interesserede kan skrive til kommunen på mailadressen coronahjaelp@gribskov.dk.

Når du skriver til kommunen, skal du oplyse: Navn, alder, uddannelse, relevant erhvervserfaring og nuværende beskæftigelse (herunder evt. pensionist eller studerende). Skriv gerne, hvilket område, du særligt kan hjælpe indenfor.