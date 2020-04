Grundstykket her i Blistrup, som ligger få kilometer fra sommerlandet i Rågeleje, er det seneste i en række af offentlige grundsalg fra Gribskov Kommune. Foto: Presse

Byudvikling i Blistrup på vej

Plan om at opføre 88 boliger til børnefamilier og ældre

Ugeposten Gribskov - 03. april 2020

Der er gang i byudviklingen i Gribskov Kommune - også i de mindre byer. Senest er et større jordstykke i Blistrup solgt. Her skal være tæt lav bebyggelse af varierende type.

Det er firmaet Planet Living A/S, der er et selskab i Planet-Koncernen i Ribe, som har købt jordstykket. Arealet er solgt gennem erhvervsmægler Nordicals A/S. Jorden har gennem en længere periode været udlagt til byudvikling.

Gribskov Kommune oplever en stor interesse fra forskellige investorer, som ønsker at bygge boliger i kommunen.

Pernille Søndergaard (G), formand for udvalget Udvikling, By og Land fortæller:

"Vi er glade for den store interesse vi oplever fra investorerne. Gribskov er en attraktiv kommune at bo i, både for seniorerne og børnefamilierne. Mange søger lokalområder med gode fællesskaber, tæt på naturen og med lokale servicefaciliteter. Og det tilbyder vores lokalområder som Blistrup i stor udstrækning. Derfor oplever vi også stor investeringsinteresse - også i mindre byer som Blistrup. I byrådet har vi fokus på også at udvikle de mindre lokalsamfund. Både fordi de er eftertragtede og fordi vi ønsker at kunne bevare funktioner som skoler og dagtilbud lokalt."

Planet Living A/S ønsker at opføre en tæt-lav bebyggelse bestående af ca. 88 boliger, som er en blanding af boliger til børnefamilier, ældre og evt. handicap venlige boliger. Udbudsformen tænkes som ejerboliger og andelsboliger. Bebyggelsen vil tage udgangspunkt i eksisterende terræn med fokus på grønne rekreative områder anlagt med god benyttelse for beboerne. Arealet forventes udstykket med grundstørrelser på fra 300-700 kvm.

Udvikling af nye boliger Inden for de seneste seks måneder har Nordicals på vegne af Gribskov Kommune blandt andet formidlet en tidligere daginstitution, en tidligere skole, en boligejendom og store og små grunde i Græsted og Helsinge - herunder Troldebakkerne. Alt sammen med henblik på at udvikle nye boliger.

"Vi har oplevet stor interesse fra investorer på alle de udbudte ejendomme, og samtlige udbud er endt med tilfredsstillende salgspriser," fortæller Simone Holm, ansvarlig mægler fra Nordicals.