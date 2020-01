Artiklen: Byrådspolitikere siger stop: 'Jeg ser frem til at være et almindeligt menneske'

"Jeg stiller ikke op til kommunalvalget i 2021. Jeg er på vej mod de 60 og vil gerne give plads til yngre kræfter."

Sådan lyder det nu fra det nuværende byrådsmedlem Betina Sølver. Dermed bliver denne valgperiode den sidste for den tidligere udvalgsformand. Hun stillede ved seneste valg op for Socialdemokratiet.

Her fik hun 150 stemmer, men kom ind i byrådet takket være partistemmer.

Men få måneder efter valget blev hun løsgænger. Efterfølgende fulgte en lang debat, hvor hun blandt andet blev beskyldt for 'vælgerbedrag'.

"Nok er nok, og jeg vil ikke længere være en del af et så topstyret parti hvor jeg ikke bliver lyttet til," sagde hun dengang. Tidligere har Betina Sølver også været medlem af Venstre.

Vil se sin familie

Og Betina Sølver er ikke den eneste, der forlader byrådspolitikken i Gribskov.

En anden af de mest markante kvindelige lokalpolitikere, Dansk Folkepartis tidligere spidskandidat Jonna Præst, trækker sig også tilbage, når denne valgperiode udløber.

"Jeg ser frem til at være et almindeligt menneske," giver den tidligere viceborgmester som begrundelse.

"Jeg bliver 72 i år. Så i en ny periode vil jeg være blevet 74 - og når perioden udløber, er jeg 78. Nu skal jeg have oldebarn nummer tre. Jeg har ikke rigtig set noget til dem, fordi jeg ikke har haft tid. Nu vil jeg have tid til min familie og mine hobbys. Jeg syr normalt også meget. Men det har jeg måttet ligge på hylden. Nu vil jeg prøve at være pensionist. Det har jeg aldrig prøvet," fortsætter Jonna Præst, der dog erkender, at det bliver svært at forlade politik. Derfor bliver hun også ved med at være medlem af Dansk Folkeparti.

"Der er ingen, der siger, at jeg bliver 100 år. Den tid, jeg har tilbage, er ikke så lang som den tid, jeg har haft. Derfor er det det rigtige tidspunkt at trække mig. Men det bliver da svært," siger hun.

Har hjulpet udsatte

Jonna Præst kommer især til at savne at hjælpe folk.

"Det mest interessante har været, at jeg har kunnet hjælpe folk. Mange henvender sig, når tingene ikke kører, som de skal. Så hjælper jeg dem, så der bliver kigget anderledes på deres sager. Men det er også hårdt. Der er mange ulykkelige mennesker, der spørger, om du kan hjælpe. Men det kan være svært at hjælpe alle," siger hun.

I Venstres byrådsgruppe kan der også komme ændringer frem mod næste valg. Formanden for Venstre i Gribskov, Torben Dencker, sagde i sidste uge til Ugeposten, at han ikke er klar over, hvor mange af Venstres garvede byrådsmedlemmer, der ønsker at genopstille til næste kommunalvalg, men tilføjede:

”Vi har en fornemmelse af, at det gør de nok ikke”.

Ved det ikke endnu

Men spørger man Venstres byrådspolitikere, er de ikke meget for at fortælle om eventuelle pensionstanker.

”Det har jeg simpelthen ikke taget stilling til. Der er alligevel pænt lang tid til, så det vil jeg vente med at tage stilling til, indtil vi nærmer os,” siger gruppeformand Birgit Roswall.

Jørgen Simonsen siger, at han ikke har gjort sig nogle tanker om, hvorvidt han genopstiller eller ej, og Knud Antonsen siger ligeledes, at ”det beslutter jeg mig til senere”.

Ugeposten har også forsøgt at få fat på Venstres tidligere borgmester Jannick Petersen for at høre, om han genopstiller. Men han er ikke vendt tilbage.