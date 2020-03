På byrådsmødet tirsdag trådte Pernille Kromann Sams (Nyt Gribskov) ud af børn, idræt og familieudvalget. Arkivfoto:

Byrådspolitiker smækker med døren: 'Mundhuggeri' og 'mangel på gensidig respekt og pli'

Pernille Kromann Sams (Nyt Gribskov) træder ud af børn, idræt og familieudvalget efter 'uacceptabel adfærd'

Ugeposten Gribskov - 11. marts 2020 kl. 12:36 Af Anna Hjortsø & Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Udvalgsmøderne har været prægede af mundhuggeri, mangel på gensidig respekt for hinandens forskellige holdninger, og almindelig pli i dialogen".

Sådan skriver Pernille Kromann Sams (Nyt Gribskov) om børn, idræt og familieudvalget på sin Facebook-profil tirsdag aften efter at være trådt ud af udvalget.

Hun ønsker ikke at uddybe sin kritik af udvalget over for Ugeposten, men skriver i sit opslag, at udvalget er "et negativt miljø' - som hun ifølge sig selv har påtalt flere gange.

"Uacceptabel adfærd jeg gentagne gange har påtalt, uden at de, det omhandler, har valgt at ændre sin adfærd," skriver hun i sit opslag.

Det er et miljø, som ifølge hende har en negativ konsekvens for det politiske arbejde.

"Til gengæld fylder personlige ambitioner, fremfor at samarbejde og finde de bedste og mest ansvarlige løsninger for alle vores borgere."

Ikke første gang Pernille Kromann Sams er ikke den første, der kritiserer den poltiske kultur i byrådet. Tidligere har byrådspolitiker Trine Egetved fra De Konservative sagt til Ugeposten, at der er kommet en kultur i byrådet, hvor det ikke er tilladt at være uenig.

"Det kan ikke nytte noget, at man ikke kan stille sig op i byrådssalen og sige noget og have en politisk debat, uden at man bliver afbrudt, eller der bliver snakket på kryds og tværs imens, eller der bliver vendt øjne og lavet fagter," sagde hun i forbindelse med, at De Koservative forlod konstitueringen.

Ingen kommentarer Ugeposten har forsøgt at få en kommentar fra formanden for Børn, idræt og familieudvalget, Natasha Stenbo Enetoft (V).

Vi ville gerne have spurgt hende, om hun er enig i Pernille Kromann Sams kritik af kulturen i hendes udvalg – og hvilket ansvar hun som formand har for, at der er i god tone i udvalget. Hun vil dog ikke svare på spørgsmål i sagen.

"Jeg er ked af, at Pernille (Kromann Sams, red.) træder ud, og jeg glæder mig til samarbejdet med Tonny (Nalepa Jensen, red)," er Natasha Stenbo Enetofts eneste kommentar - med henvisning til, at Tonny Napela Jensen fra Nyt Gribskov har overtaget udvalgsposten efter Pernille Kromann Sams.

Ubesvarede spørgsmål Ugeposten har også forsøgt at få en kommentar fra borgmester Anders Gerner Frost.

Vi ville gerne have spurgt, hvilket ansvar han som borgmester har for, at der er en ordentlig politisk kultur i byrådet, om han kan genkende det billede, Trine Egetved og Pernille Kromann Sams tegner, om andre også har fortalt om lignende problemer, hvad han som leder har helt konkret har gjort for at dæmme op for de påståede problemer - samt hvad det betyder for det politiske arbejde - og derfor i sidste ende for den politik, som afgør borgernes hverdag, hvis der er et dårligt samarbejdsklima.

Borgmester Anders Gerner Frost ønsker dog ikke at svare på spørgsmål om sagen.

"Jeg har en kommentar. Og det er, at I skal snakke med Pernille Kromann om hendes private Facebook-opdatering,' skriver han i en sms til Ugeposten.

Som tidligere beskrevet ønsker Pernille Kromann Sams dog heller ikke at udtale sig i sagen, ligesom hun har skrevet opdateringen fra sin politiker-profil på Facebook og ikke hendes privatprofil.