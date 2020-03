Sådan så det ud, da byrådsmødet løb af stablen virtuelt under det seneste byrådsmøde.

Byrådsmøder på video

Corona-virussen får også byrådet til at tage sine forholdsregler. Politikerne skal i sagens natur også blive hjemme, og derfor mødes politikerne virtuelt i stedet for.

Det foregår på den måde, at alle deltagerne sidder med hver deres iPad. Mødelederen, som bliver kommunaldirektøren, vises som et fast billede, og så bliver politikere synlige på skift, hvis de har bedt om ordet. Der var generalprøve på systemet i sidste uge, og det gik fint.

"Vi må faktisk godt mødes fysisk, hvis vi sidder langt fra hinanden og i øvrigt passer på. Men jo uden tilhørere. Men nu prøver vi det her af. Vi skal selvfølgelig sikre, at løsningen er af en ordentlig kvalitet i forhold til de demokratiske forpligtelser vi har. Altså at folk kan stille spørgsmål," siger borgmesteren.