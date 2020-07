Byrådsmedlemmer: Der trænger til nytænkning af Helsinge midtby

Det er vores overbevisning, at der trænger til nytænkning i den fysiske udformning af Helsinge midtby. Der skal byfortættes - der skal bo flere mennesker i Helsinge by - det er under realisering af blandt andet byggeriet på Møllebakken hvor over 113 lejligheder/rækkehuse står klar til i indflytning i løbet af i år, det sker ved realiseringen af Troldebakkerne hvor de første etaper er solgt og byggeri opstartes i indeværende år, det sker i Ammendrup Bakker hvor der ligeledes barsles med et nyt større boligområde.