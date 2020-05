Arkivfoto: Lars Christiansen

Byrådsmedlem skifter parti: Vil ikke føre oppositionspolitik

Ugeposten Gribskov - 06. maj 2020 Af Anna Hjortsø

Byrådsmedlem Jesper Behrensdorff har skiftet parti fra Konservative til Nyt Gribskov. Sammen med Trine Egetved har han indtil nu udgjort den konservative gruppe i Gribskov byråd, men da han vendte tilbage til byrådet i marts efter en orlovsperiode, så tingene anderledes ud, end de plejede, fortæller han.

"Der var et flertal i vores bestyrelse, der mente, at Trine Egetved skulle stå i spidsen for vores politik, og at vi skulle føre hendes oppositionspolitik," siger Jesper Behrensdorff, der var Konservatives spidskandidat ved sidste valg.

"Det kunne jeg simpelthen ikke. Jeg er gået til valg på et bredt samarbejde for, at Gribskov Kommune skal blive et bedre sted at bo. Jeg kan ikke gå ud og føre oppositionspolitik på det projekt," siger han.

Under hans orlovsperiode meldte Konservative sig ud af konstitueringen i byrådet. Han deltog selv i det møde, hvor beslutningen blev truffet.

"Jeg accepterede, at vi gjorde det, men jeg syntes ikke, det var den klogeste beslutning på det tidspunkt, vi gjorde det. Jeg tænkte, 'vi må tage den derfra, når jeg kommer tilbage'. Men det fik jeg så ikke mulighed for".

Hver sin vej Det er ikke let at være to i en byrådsgruppe, fortæller Jesper Behrensdorff.

"Trine og jeg vil hver sin vej. Trines oppositionspolitik ligger afstand til den politik, som vi har ført tidligere, og hvor jeg går efter det brede samarbejde. Der er vi bare ikke enige," siger han.

"Det har været vanskeligt, og vi har gjort mange forsøg på at løse det. Men løsningsmodellen er, at vi ikke kan føre en bred, samarbejdende politik, og det er det, jeg står på mål for".

Det lyder, som om der har været konkurrence mellem dig og Trine Egetved?

"Jo, men vi vil i hver sin vej. Vi har begge gerne villet være spidskandidat, og det kunne vi selvfølgelig godt afgøre på en generalforsamling. Men hvis vi havde gjort det, så endte vi alligevel nok bare i hver sin retning. Der ville aldrig være en vinder. Derfor vælger jeg at være den, der finder en anden vej".

Har du været bange for at miste posten som spidskandidat i Konservative?

"Nej, det har jeg ikke. Der bliver ingen vindere, for vi ville hver sin vej, og det løser ikke problematikken".

Ny i Nyt Gribskov Jesper Behrensdorff har derfor meldt sig under fanerne hos Nyt Gribskov.

"Mit hjerte er stadig konservativt, og derfor ser jeg kun den mulighed, når jeg træder ud af Konservative at støtte det lokalpolitiske ved en lokal liste. I Nyt Gribskov kan jeg bevare mine politiske holdninger".

Han mener, at de to partier er meget tæt på hinanden politisk, og han har haft en lang snak med borgmester Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov) inden sit partihop.

"Vi er enige om, hvilken vej vi skal, og jeg er blevet budt velkommen i Nyt Gribskov".

Hvis Jesper Behrensdorff i stedet blev løsgænger ville det skabe tvivl om, hvad han skulle i fremtiden, mener han.

"Jeg genopstiller helt sikkert, og når vi er så tæt på et valg, er det ikke det, der skal være diskussionen lige nu".