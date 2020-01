Byggeri på Gilleleje Havn: Investorer skal selv melde sig på banen

For nylig fik Gribskov Kommune beskeden om, at der nu er mulighed for at bygge på Gilleleje Havn på et område vest for molen.

"Vi har ansøgt om at få ophævet strandbeskyttelseslinjen for at sige, at der er muligheder for et projekt. Hvis der er nogle investorer, der melder sig på banen, så er der på sigt mulighed for at udvikle noget på området. Men der er ikke truffet nogen politiske beslutninger og det kan godt være, at der aldrig nogensinde kommer et projekt," siger Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov), der er formand for udvalget Udvikling, By og Land.