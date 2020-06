"Det er jo lang tiden, jeg første gang foreslog, at man måske skulle lave en form for sivegade i Helsinge, så vi kan få mere liv i bymidten. Så jeg er utrolig glad for, at butikkerne er nået til den konklusion, at det er en god idé," siger Morten Ulrik Jørgensen, formand for udvalget for kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi.

Butikker: Drop gågaden i Helsinge

Der er behov for at skabe mere liv i Helsinges bymidte, mener butikker og politikere

"Der skal ske noget i Helsinge. Så derfor vil vi gerne lægge op til, at hele gågaden måske kan blive en sivegade, hvor biler kan køre langsomt igennem," siger Conny Nielsen, som er formand for Gadekærforeningen (de detailhandlende).

Gågaden i Helsinge bør droppes. I stedet skal biler have lov til at køre igennem gaden. Det mener butikkerne i Helsinge.

