Busbesparelser: Byrådet gør modstand

Det vil have markante konsekvenser for nogle af kommunens landsbyer, ifølge udvalgsformand

Region Hovedstaden har foreslået, at to busruter i Gribskov Kommune spares væk. Der er tale om rute 380R, der kører mellem Helsinge og Hillerød, og rute 390R mellem Helsinge og Helsingør.

Men det møder stor modstand i byrådet, skriver Gribskov Kommune:

"Hvis ruterne bliver nedlagt, vil den østlige og vestlige del af vores kommune ikke længere hænge sammen med den resterende del af Region Hovedstaden, og hele regionen vil derfor knække over i to. Det vil have markante konsekvenser for lokalsamfund som Annisse, Esrum og Esbønderup, der fuldstændigt mister busforbindelser og forbindelse med den resterende Region Hovedstaden. Vores pendlere kommer virkelig til at mærke det," udtaler Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov), formand for udvalget Udvikling, by og land, i pressemeddelelsen.

"Det vil blandt andet betyde, at vores unge ikke længere kan komme til Hillerød eller Helsingør til deres uddannelsessteder eller sågar videre til uddannelsessteder i København. Det er slet ikke i orden," konstaterer formanden.

Flere biler Udvalget mener også, at det vil medføre flere biler på vejene, hvis busruterne nedlægges.

"Det vil gå ud over de mange, der allerede nu mister vigtig tid med familien og på arbejdet ved at sidde i kø på for eksempel forlængelsen af Hillerødmotorvejen. Her kan vi helt enkelt ikke tåle flere biler. Køerne koster allerede i dag masser af penge for samfundet," siger næstformand Bent Hansen (V).

Det vil også være en forkert vej at gå i forhold til klimaet, påpeger udvalget.

Region Hovedstaden har foreslået lokalpolitikerne, at kommunen kan være med til at finansiere de to ruter for at bevare dem. Men det mener udvalget vil skabe ulighed.

"Det stiller Gribskov ringere end resten af Region Hovedstaden, hvis Gribskov nu skal medfinansiere regional transport, som er Region Hovedstadens ansvar". AH