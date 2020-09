Brugsen i Gilleleje sætter rekord

Et driftsoverskud på 1,2 millioner kroner og et rekord stort antal medlemmer - 17.445. Det kunne formand for Gilleleje Brugsforening, Lisbet Larsen, præsentere for deltagerne, da der forleden blev holdt generalforsamling i brugsforeningen.

"Vi er tilfredse med årsregnskabet for 2019. Det er resultat af en målrettet indsats efter et par svære år. I de kommende år forventer vi at fortsætte med at konsolidere vores kerneaktiviteter og styrke det likvide beredskab. Der er ingen tvivl om, at konkurrencen på dagligvaremarkedet fortsat presser supermarkederne. Samtidig har corona-situationen vist, hvor hurtigt tingene kan ændre sig. Heldigvis har vi gode medarbejdere og glade kunder, så vi ser optimistisk på fremtiden," siger hun.