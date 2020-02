På grund af en fejl kunne forældres private informationer tilgås af uvedkomne i skoleintra-systemet Aula. Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Brud på persondata-sikkerheden: Lækkede forældres private data Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brud på persondata-sikkerheden: Lækkede forældres private data

Ugeposten Gribskov - 29. februar 2020 kl. 11:00 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En fejl i det meget omdiskuterede skoleintranet, Aula, har gjort, at forældres private oplysninger har ligget frit tilgængeligt. Det fremgår af en underretning om 'brud på persondatasikkerheden', som Gribskov Kommune har sendt til forældre her i kommunen.

Her understreger kommunen også, at 'bruddet sandsynligvis vil indebære en høj risiko for dine (forældrenes, red.) rettigheder.'

"Kommunen må på beklageligvis meddele, at der den 9. februar 2020 er sket et brud på persondatasikkerheden, som kan omfatte personoplysninger om dig. Det har ikke været muligt at fremskaffe en liste over, hvem der har set hvilke data, derfor vælger vi at give denne generelle orientering," skriver kommunen i meddelelsen til forældrene.

'Fejlen er rettet'

Gribskov Kommune har anmeldt databruddet til Datatilsynet. Helt konkret dækker bruddet på persondatasikkerheden over, at det i de kontaktlister og profiler, som forældre og børn har adgang til, er fremgået, hvorvidt en given forælder har forældremyndigheden til deres barn eller ej.

Fejlen blev opdaget den 11. februar, 'hvorefter den blev rettet', skriver Gribskov Kommune videre.

'Vi beklager'

Hos firmaet bag Aula, kommunernes fælles it-fællesskab Kombit, ærgrer man over sagen, der omhandler web-udgaven af systemet.

"Årsagen til hændelsen var en fejl i forbindelse med en opdatering. Vi fik besked om fejlen tirsdag aften, hvorefter vores sikkerhedsprocedure blev aktiveret, og i løbet af få timer havde leverandøren rettet fejlen. Vi beklager, at fejlen ikke blev fanget i den sidste test inden opdateringen. Vi har efterfølgende i samarbejde med leverandøren optimeret vores testprocedure, så vi kan minimere risikoen for, at noget lignende sker igen," skriver han i et svar til Frederiksborg Amts Avis.