"Vi vil gerne bede om jeres hjælp til at sikre, at vi også i sommerhusområderne beskytter hinanden, vores ældre og vores svage borgere bedst muligt," skriver Gribskov Kommune i brevet.

Brev til alle ejere af sommer-hus

Alle sommerhusejere i Gribskov har modtaget et brev fra kommunen.

I brevet kan man blandt andet læse: "Vi glæder os hvert år til, at I sommerhusgæster rykker ind og fylder kommunen med liv og feriestemning. I år er ingen undtagelse, men situationen er desværre en helt anden, end I er vant til.

"Corona præger også Gribskov, og hverdagen her er som i resten af landet meget anderledes. Det vil I også opleve som sommerhusgæster, og vi vil gerne bede om jeres hjælp til at sikre, at vi også i sommerhusområderne beskytter hinanden, vores ældre og vores svage borgere bedst muligt."