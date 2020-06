Botilbud sat i isolation efter tilfælde af corona

En medarbejder på botilbuddet Skipperstræde i Gilleleje er testet positiv for corona. Det seneste tilfælde kommer, umiddelbart efter at der har været to tilfælde på botilbuddet Vega i Helsinge.

Der er dog ingen sammenhæng mellem de tilfælde, der er fundet på henholdsvis Vega Botilbud og Skipperstræde, oplyser Gribskov Kommune.

Medarbejderen, som er smittet på Skipperstræde, er sendt hjem, og botilbuddet er sat i isolation. Alle beboere og medarbejdere på Skipperstræde testes nu for Covid19 og igen hver 7. dag herefter - i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Da en af lederne fra Skipperstræde også har været på botilbuddet Kirkeleddet, indgår beboere og medarbejdere fra Kirkeleddet også i testningen ud fra et forsigtighedsprincip. Skipperstrædet deler matrikel med plejecenteret Bakkebo, hvorfor nødplan for Bakkebo også er iværksat.

På Vega var det både en medarbejder og en borger, som blev konstateret positiv. Situationen er dog nu under kontrol – der er ikke fundet nye smittede, og den borger, som var positiv, er tilbage på botilbuddet og har det godt.

”Jeg er glad for, at der efter 2. runde af test ikke er nye smittede med Covid19 på Vega. Det viser, at indsatsen med at inddæmme smitten og forhindre spredning virker. Det er derfor også de samme foranstaltninger, vi nu sætter i gang på Skipperstræde. Som det første ser vi på, hvor den smittede har opholdt sig, og hvem den smittede har været tæt på. På den baggrund sætter vi tests i gang,” fortæller centerchef Erica Tromp, Gribskov Kommune i en pressemeddelelse.