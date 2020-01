Borgmester om DF-kritik: 'Det ville være forbudt'

Nok er nok. Sådan lød udmeldingen onsdag fra Dansk Folkeparti. De følte sig så dårligt behandlet af især Venstre og Nyt Gribskov, at de valgte at trække sig fra konstitueringen i byrådet.

Dermed vil partiets to byrådsmedlemmer i fremtiden som de eneste stå uden for flertallet.

Borgmester Anders Gerner Frost (NG) fortæller, at han respekterer partiets beslutning, men at han ikke er enig i den.

"Det er en beklagelig beslutning, men det er Dansk Folkepartis eget valg. For mit vedkommende kommer det ikke til at betyde meget for samarbejdet med dem. Vi havde et tæt samarbejde inden, og det har jeg tænkt mig, at vi skal blive ved med at have," siger han.

Uenigheden i byrådet udspringer af tirsdagens byrådsmøde. Her skulle der udpeges medlemmer til henholdsvis Skatteankenævnet og Vurderingsankenævnet. Dansk Folkeparti har hidtil været repræsenteret i førstnævnte sammen med Venstre.

Men da Gribskov mistede en plads i nævnet, skulle et medlem vælges fra. Det endte med at blive Dansk Folkepartis Ole Præst.

Ifølge Anders Gerner Frost havde byrådet dog ikke andet valg end at give pladsen til Venstre.

"Det, der ærgrer mig mest, er Dansk Folkepartis begrundelse for at gå. Især fordi den er faktuelt forkert. Dansk Folkeparti anerkender som det eneste parti i byrådet ikke, at man vælger pladsen til Skatteankenævnet efter den D'Hondtske-metode (hvor man med en matematisk metode fordeler pladser efter partiernes størrelse, red.). Ministeriet har fortalt os, at det er sådan, man gør. Det samme har Skatteankestyrelsen. Men det er Dansk Folkeparti ikke enige i."

"Efter den metode betyder det, at det er Venstres plads og ikke Dansk Folkepartis. Det er selvfølgelig ærgerligt for dem, men sådan er reglerne nu engang. Det er ren matematik og jura. Derfor er det ekstra ærgerligt, at man vælger at gå på det. Når man tænker på, hvor store udfordringer vi ellers har i kommunen, er jeg lidt ked af at man reagerer så voldsomt på sådan en sag," siger Anders Gerner Frost, der heller ikke er enig med Dansk Folkeparti i, at de andre partier ikke har forsøgt at imødekomme dem.

Dansk Folkeparti peger blandt andet på, at de tidligere har afstået fra at kræve en formandspost i et politisk udvalg.

"Det (krav) lagde vi fra os. Så synes jeg, det er ærgerligt, at man ikke kan give os sådan en post i halvandet år. Der kunne storebror godt have givet lillebror lidt," siger Brian Lyck Jørgensen fra Dansk Folkeparti.

Men den udlægning kan Anders Gerner Frost altså ikke genkende.

"Vi har holdt et gruppeformandsmøde for at se, hvordan vi kunne løse det her. Her tilbød både Nyt Gribskov og Venstre vores plads i Vurderingsankenævnet til Dansk Folkeparti. Så de kunne faktisk havde fået to pladser i det nævn i stedet. Men det afslog de."

Brian Lyck Jørgensen siger, at de havde lavet en aftale med jer, Socialdemokraterne, Bo (Jul Nielsen) og Konservative om, at de ville stemme på Ole Præst. Er I løbet fra en aftale?



"Det kan slet ikke lade sig gøre, det der bliver skitseret her. Men Dansk Folkeparti bliver ved med at sige det her. Om vi så ville stemme på Ole, var det ikke en mulighed. Vi skal følge den D'Hondtske metode.

Vi nedsætter råd og nævn, og der gør man sådan her. Som borgmester er jeg selvfølgelig nødt til at følge den juridiske rådgivning, jeg får fra ministerier og forvaltning. Andet kan jeg ikke gøre."



Dansk Folkeparti ville gerne have haft, at man havde lavet et såkaldt flertalsvalg, hvor en kandidat skal have et flertal for at blive valgt. Var det en mulighed?

"Nej, det ville være forbudt. Lige meget hvad vi kunne have indikeret, så kunne vi ikke stemme på Ole," slutter Anders Gerner Frost.