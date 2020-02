Social- og indenrigsminister Astrid Krag og daværende fungerende finansminister Morten Bødskov præsenterede S-regeringens forslag til en udligningsreform i slutningen af januar på et pressemøde. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Borgmester i opråb til Mette Frederiksen: Udligningsreform er Robin Hood med bind for øjnene

Ugeposten Gribskov - 26. februar 2020 kl. 09:43 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov) er langt fra tilfreds med regeringens forslag til en udligningsreform. Derfor har han nu sendt et brev til statsminiser Mette Frederiksen og indenrigsminister Astrid Krag, hvori han kritiserer den nye udregningsmetode. "Regeringen har lavet oplægget til udligningsreformen som en Robin Hood-model uden reelt at vide, hvilke kommuner, der er fattige, og hvilke der er rige (...) Det er åbenlyst uretfærdigt set herfra," udtaler Anders Gerner Frost i en pressemeddelelse. I sit brev skriver Anders Gerner Frost, at det var hans håb, at en reform ville medføre et nyt system, der 'i højere grad passer med de faktiske udfordringer i de enkelte kommuner. Det, mener borgmesteren, ikke er tilfældet nu. "Vores grundlæggende kritik er, at reformforslaget ikke tager hensyn til kommunernes nuværende økonomiske grundvilkår," står der i brevet.

Reformen resulterer, ifølge Gribskov Kommunes beregninger, ikke i at tab og gevinster følger beskatningsgrunlag, sociale udgifter og befolkningens alder i kommunerne.

"Hvis man fx ser på Gribskov Kommune, så har kommunen en basisbalance, der er 4.400 kr. pr. indbygger under landsgennemsnittet, og at kommunen samtidig taber 400 kr. på udligningsreformen," skriver Anders Gerner Frost til de to ministre.

Et nyt udligningssystem vil betyde, at Gribskov Kommune skal bidrage med omkring 16 millioner kroner yderligere om året. Der vil dog ifølge regeringens forslag være en kompensation på cirka 9 millioner kroner i både 2021 og 2022.

I forvejen bidrager Gribskov Kommune med 330 millioner kroner, når de økonomiske forskelle mellem kommunerne udlignes.

Fejlberegning

Med forbehold for, at regeringens reformforslag endnu ikke er udspecificeret, mener borgmesteren, at beregningerne ikke tager hensyn til kommunernes reelle udgifter, når det kommer til tre specifikke forhold.

Kompensationen for udlændinge er alt for højt, står der i brevet, og "der er således tale om en udligningsordning, der kompenserer for omkostninger, der ikke findes".

Dernæst favoriseres bykommuner, påpeger brevet. I særdeleshed på grund af at lejeboliger medfører pengetilførsel.

"Det er i dag som hovedregel billigere at bo i en billig ejerbolig på landet end i en lejebolig i byen, og arbejdsløse, socialt udsatte og andre omkostningstunge borgere vil derfor ofte vælge en ejerbolig," skriver Anders Gerner Frost, der opfordrer til, at beregningen tager hensyn til alle boligtyper og forskelle på tværs af kommuner.

Og så vægtes demografi i lavere grad end i øjeblikket relativt ift. de to andre forhold.

Det medfører 'en omfordeling af udligning fra børn og ældre til resten af befolkningen (...) som ellers giver væsentlig større udgifter end borgere i den ehvervsaktive alder," ifølge borgmesteren.