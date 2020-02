Fungerende finansminister Morten Bødskov (S) og social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) holder pressemøde om regeringens udspil til en udligningsreform i Finansministeriet. Foto: Ida Meyer/Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Borgmester efter regeringsudspil: Frygter nye millionbesparelser i Gribskov

Forslaget til ny udligningsforslag vil koste Gribskov 16 mio. kr. om året

Ugeposten Gribskov - 06. februar 2020

"Det er et bekymrende forslag."

Sådan siger borgmester Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov) om det udspil til ny udligningsordning, som regeringen lagde frem i sidste uge.

Gribskov Kommune står nemlig til at skulle aflevere endnu flere end de 330 millioner kroner, der i dag bliver sendt ud af kommunen hvert år.

Regningen for borgerne i Gribskov står til at blive på 16,1 mio. kr. om året. Dog kommer der en kompensation på godt 9 mio. kr. i 2021 og 2022.

På et oversigtskort, som regeringen viste torsdag, kunne man læse, at Gribskov Kommune - i forhold til i dag - skal bidrage "beskedent" til ordningen.

"Beskedent! Det er simpelt hen så provokerende. Vi betaler lige nu 330 millioner kroner netto ud af kassen hvert år. Det er jo ikke beskedent! Vi betaler afsindigt for meget i forhold til den befolkningssammensætning, vi har," siger Anders Gerner Frost.

Borgmesteren henviser til, at Gribskov har mange gamle borgere:

"Det der ærgrer mig mest er, at man ikke har lyttet nok til kritikpunkterne gennem årene. Det kan jo ikke være meningen, at man ikke ser på kommunens demografi. Vi har tredjeflest 80-årige eller endnu ældre i hele Danmark - og det tal vil stige," siger Anders Gerner Frost.

Fungerende finansminister Morten Bødskov sagde ved præsentationen af udspillet, at de kommuner, som kommer til at aflevere flere penge i udligning, kan få lov til at sætte skatten op.

"Hvis kommunerne sætter skatten op, så letter regeringen bundskatten med et tilsvarende beløb. På den måde kommer skatterne samlet set ikke til at stige," sagde Morten Bødskov (S).

Skatteforhøjelser er imidlertid ikke en vej at gå, mener Anders Gerner Frost.

Kan det her medføre skatteforhøjelser eller nye besparelser?

"Nej, skatteforhøjelser er ikke på tale. Vores udfordring er fortsat, at vi ikke må bruge flere penge på service, så skatteforhøjelser vil ikke hjælpe os. Men vi kan ikke udelukke nye besparelser."

Han mere end antyder, at regeringen forsøger at tilgodese socialdemokratiske kommuner:

"Det er skævt, at man tilgodeser vestegnskommunerne i forhold til hovedstadskommunerne generelt. Det lugter lidt af, at man som socialdemokratisk regering har været forsigtig med at røre ved Københavns og vestegnskommunernes fordele ved den nuværende ordning," siger borgmesteren.

Fra by til land Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) sagde ved præsentationen af udspillet, at der skal flyttes penge fra by til land:

"Forskellene mellem land og by er blevet for store. De forskelle ønsker regeringen at udligne," sagde Astrid Krag.

"Vi omfordeler mere, end vi har gjort i det nuværende udligningssystem. Vi sørger for, at landkommunerne og yderkommunerne får bedre mulighed for at levere velfærd. Det er kommuner, der har mange ældre borgere, førtidspensionister og færre arbejdspladser end andre kommuner," sagde Astrid Krag.

Borgmester Anders Gerner Frost anerkender, at de bedst stillede kommuner skal betale til de kommuner, der har det sværest:

"Det er helt retfærdigt, at vi i Danmark skal betale til de kommuner, der har det sværest. Det anerkender jeg fuldt ud. Men de socioøkonomiske parametre - altså især antal flygtninge og lejeboliger - har taget overhånd i forhold til de oprindelige demografiske mål, da man lavede udligningsordningen."

Borgmester Anders Gerner Frost mener, at man burde se på, hvor gode kommunerne er til drift:

"Hvordan drifter de forskellige kommuner i Danmark? Hvem er bedst til det? Hvor mange opgaver bliver sendt i udbud? Hvor ligger vi driftsmæssigt? Det kunne jo være interessant at se på. København er for eksempel en vanvittig dyr kommune i administration. Det kunne være spændende at sætte ind som parameter. Og også geografi: Når vi ligger højt på skoleområdet i Gribskov, hænger det også sammen med, at vi geografisk er en stor kommune. Men på alle andre driftsparametre ligger vi lavt," siger Anders Gerner Frost.