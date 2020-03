Borgmester: Vi fremrykker, hvad vi kan

Regeringen har lavet en aftale med regionerne og kommunerne om at frigøre dem fra anlægsloftet i år. Anlægsloftet er en grænse for, hvor mange penge kommunerne normalt må bruge på eksempelvis renoveringer og nybyggeri.

På den måde kan kommuner og regioner nu bruge flere penge. Det skal støtte dansk erhvervsliv under coronakrisen, lyder det fra regeringen.

Det præsenterede finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde torsdag.

”Selvom store dele af Danmark er lukket ned, er det vigtigt, at Danmark ikke går i stå. Det er der stor opbakning til i Folketinget,” siger Nicolai Wammen.

Med aftalen har regeringen samtidig aftalt med kommunerne og regionerne, at en lang række byggerier og lignende, der egentlig var planlagt til de kommende år, i stedet rykkes frem, så de bliver gennemført i år.

Det får imidlertid næppe den store betydning i Gribskov. Kommunen har nemlig ikke særlig mange penge liggende i kassen, siger borgmester Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov):

”Vores likviditet er ikke sådan, at vi har mange penge liggende i kassen. Det vi har i anlægsbudgettet i år, er sådan set det, vi har. Men derfor vil vi selvfølgelig fremrykke det vi kan. Vores likviditet er lige til øllet – vi bruger, hvad vi har, på anlæg, både i 2019, 2020 og 2021. Først derefter begynder vi at få lidt overskud. Men kan vi overhovedet gøre det, så vil vi gøre det. Jeg håber, at vi kan fremrykke bare et eller andet,” siger Anders Gerner Frost.

På mandag er der møde i økonomiudvalget i Gribskov. Her er der et punkt på dagsordenen, hvor politikerne vil se på, om der er nogle investeringer, der kan rykkes frem.