Borgmester: Jeg ved ikke, om Trine Egetved har været mentalt til stede

Konservativ kritik modtages med undren af borgmester Anders Gerner Frost

06. februar 2020

Gribskovs borgmester, Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov), undrer sig over den konservative udmelding om at forlade konstitueringsaftalen i byrådet.

Onsdag aften meddelte de konservative, at de - i lighed med DF - ønsker at træde ud af den brede konstitueringsaftale i byrådet i Gribskov. Årsagen er den økonomiske situation på skolerne - en sag, som partiets gruppeformand, Trine Egetved, mener er håndteret dårligt.

Men den udmelding undrer altså borgmester Anders Gerner Frost:

"Det er kun 14 dage siden, at den nye gruppeformand Trine Egetved sammen med de øvrige gruppeformænd og byrådet lagde en plan for, hvordan vi får styr på skolernes økonomi. I enighed har vi lavet en task force, der skal se på det specialiserede område - og på at det svært styrbare skoleområde skal være nemmere. Desuden har vi besluttet at tilføre ekstra ressourcer - men vi kunne ikke finde flere penge. Og så går der en uge, og så vil de konservative ud af konstitueringen. Det undrer jeg mig over," siger Anders Gerner Frost.

De konservative beder om "politisk ansvarlighed" - altså at politikerne ikke overlader det til skolerne at finde pengene selv?

"Jeg ved ikke, om Trine Egetved har været mentalt til stede, men når vi holder møder i økonomiudvalget og byrådet, er det jo for at finde fælles løsninger. Vi har holdt flere møder, hvor Trine Egetved har været til stede, men vi har altså ikke flere penge, hvis vi skal være økonomisk ansvarlige. Skolerne skal være med til at løse den her situation. Det virker lidt, som om Trine Egetved er sendt for hurtigt i byen som gruppeformand. Man er jo nødt til at pege på, hvor man kan finde en merfinansiering til skolerne. De konservative har ikke stillet nogen ændringsforslag, og så kan man da ikke komme bagefter og sige, at sådan skal det alligevel ikke være."

Der bliver "vendt øjne" og lavet fagter i byrådssalen, når de konservative har ordet. De siger, at der mangler "demokratisk overskud" i byrådet. Kan det virkelig være rigtigt?

"Det er ikke noget, jeg kender til. Vi har en god tone, synes jeg. Og et rigtig fint samarbejde generelt. Jeg ved ikke, om hun har haft en episode med et enkelt byrådsmedlem. Så synes jeg jo, at hun skal tage den med det pågældende medlem. Hun er også velkommen til at komme til mig, og det har hun altså ikke gjort."

"Jeg bruger meget energi på som borgmester, at der er økonomisk ansvarlighed i de beslutninger, vi træffer. Og jeg bruger også meget tid på, at der er et bredt samarbejde. Hvis man ønsker et bredt samarbejde og tror på demokratiet, så skal der altså nogle gange klippes en tå og hakkes en hæl. Der skal gives og tages. Da Jesper Behrensdorff var gruppeformand for de konservative, og det håber jeg, at han snart bliver igen, kunne vi altså godt finde fælles gode løsninger. Men jeg vil helt klart stadig gå efter at få de konservative og DF med i de fælles løsninger."

Du er jo mødeleder ved byrådsmøderne. Har du grebet ind over for afbrydelser?

"Der var vist nok et byrådsmedlem, der grinede sidst, da Trine Egetved talte, men jeg opdagede det altså ikke selv. Jeg har ikke hørt nogen afbrydelser."

Den her kritik fra de konservative er jo alvorlig, hvis den har noget på sig. Har I et problem med samarbejdsklimaet i byrådet?

"Jeg har overhovedet ikke hørt andre byrådsmedlemmer tale om, at der er et dårligt klima i byrådet. Lad os lige hæve niveauet en smule. Vi sidder altså og administrerer 2,6 mia. kr. om året. Jeg synes, at vi skal koncentrere os om det og have fokus på at finde de bedste løsninger for vores borgere. Og jo flere politikere vi er om det, des bedre."

Kan de konservative beholde deres poster - altså formand for tema-udvalg og næstformandspost - eller kommer der en ny konstituering?

"Mit udgangspunkt er ikke, at der kommer en ny konstituering. Vi arbejder rigtig godt sammen og finder gode løsninger. Men når man melder sig ud, kan det tolkes, som om man ikke ønsker at være formand og næstformand. Men nu må vi jo tage en snak med gruppeformændene. Lige nu er der 23 mandater bag budgettet, og det er det vigtigste for mig. Hvem der er formand for udvalgene, tror jeg måske, at mange borgere vil være temmelig ligeglad med."