Mange naboer til den kommende administrationsbygning var mødt op til borgermødet. Foto: Jan F. Stephan

Borgermøde om kommunalt hus: Hvor højt bliver det?

Ugeposten Gribskov - 12. marts 2020 kl. 08:00 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spørgelysten var stor, da kommunen tirsdag i sidste uge holdt det første borgermøde om den kommende administrationsbygning ved siden af gymnasiet på Østergade i Helsinge.

60-70 personer var mødt op for at høre nærmere om det omfattende byggeri, som vil samle hele kommunens administration i Helsinge. Mange af de fremmødte var naboer til de kommende bygninger. Dertil kom en håndfuld embedsmænd samt omkring 15 byrådsmedlemmer.

Hvor højt bliver byggeriet - to, tre eller fem etager? Og hvordan med trafikken - bliver der trafikpropper på Østergade? Det var nogle af de temaer, som mange af de kritiske spørgsmål kredsede om fra naboerne.





Der blev også spurgt til placeringen på grunden. Hvorfor trækker I ikke byggeriet længere tilbage på grunden, blev der spurgt. Andre foreslog, at parkeringspladserne kunne lægges under jorden - hvilket blev afvist med henvisning til prisen.

Centerchef Søren Korsholm og udvalgsformand Pernille Søndergaard forsøgte at besvare de mange spørgsmål. De understregede begge, at der var tale om en planfase - ikke et færdigt projekt:

"Det er ikke det, vi påtænker at bygge. Tegningerne er volumenstudier - ikke det færdige projekt," sagde Søren Korsholm således om de tegninger, der blev vist frem.

Ud over højden på byggeriet var der bekymring for trafikpresset i Østergade, og borgerne fik løfte om, at der ville blive udarbejdet en trafikanalyse.





Naboerne fik fra mødets start en udstrakt hånd fra centerchef Søren Korsholm fra kommunen:

"Vi kom lidt hurtigt ud af starthullerne med projektet. Vi skulle have været bedre til at kommunikere, hvad vi var på vej med," beklagede Søren Korsholm.

Han refererede blandt andet til, at arkæologer gik i gang med at undersøge den 15 hektar store kommunale grund, uden at kommunen på forhånd fortalte naboerne om, hvad det handlede om.

Centerchefen gennemgik herefter projektet, som vi allerede har omtalt i Ugeposten, og han fortalte blandt andet, at der var god økonomi i projektet:

"Det er en rigtig god business case. Projektet er tjent hjem efter allerede ni år, og allerede i det første driftsår har vi et plus på fire millioner kroner. Og det er endda konservativt beregnet. Beløbet bliver sikkert endnu højere," sagde centerchefen.

Projektet opererer i første fase med, at kommunen fraflytter et dyrt lejemål på Bymosevej i Helsinge, hvor jobcentret i dag holder til, samt administrationsbygningen i Gilleleje, som kan sættes til salg. Medarbejderne fra de to adresser bliver samlet i det kommende byggeri. Dertil kommer en tandklinik samt en base for hjemme- og sygeplejen.

To faser

Fase ét er politisk vedtaget i byrådet. I fase to - som ikke er politisk vedtaget - kommer desuden et rådhus, som påtænkes opført på det sted, hvor der i dag er midlertidige studieboliger.

De penge, som bliver frigjort ved at samle de kommunale funktioner i et helt nyt byggeri, som er billigere at drifte, kan kommunen derefter bruge på bedre service til borgerne, påpegede både centerchefen og borgmester Anders Gerner Frost.

Centerchefen påpegede, at man opererede med et nord-syd-gående byggeri - i modsætning til tidligere skitser. Tanken er så vidt muligt at respektere landskabet, og desuden vil et nord-syd-gående byggeri sikre, at der for de fleste bliver kig til Høbjerg Hegn, forklarede han.

"Det er skønt at opleve de mange engagerede borgere. Det er et vigtigt projekt, som vi skal fortsætte med at informere om, så folk ved, hvad der foregår," siger Søren Korsholm i en pressemeddelelse fra kommunen efter mødet.

I maj skal byrådet tage stilling til det endelige udbudsmateriale:

"Næste skridt er, at politikerne skal tage stilling til et udkast til byggeprogrammet på møder i marts og april. Udkastet vil indeholde en udbudsstrategi, tildelingskriterier, byggeprogram og en plan for, hvordan vi kan udnytte den cirka 15 hektar store grund bedst," forklarer Søren Korsholm.

Byrådet skal efter planen godkende det endelige udbudsmateriale i maj, hvorefter opgaven vil blive udbudt som en totalentreprise. Byrådet vælger totalentreprenør i 4. kvartal 2020.

Borgmester Anders Gerner Frost afsluttede mødet med endnu en udstrakt hånd og en understregning af, at kommunen skulle være bedre til at gå i dialog med borgerne:

"Vi lytter til jer," forsikrede borgmesteren.