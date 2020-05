Bookinger på campingplads fordoblet: 'Vi er meget overraskede' Hos Dronningmølle Strand camping og feriehuse ser sommeren lys ud

Se billedserie I år der vil der blive talt mere dansk på campingpladsen i Dronningmølle, end der plejer. For tiden oplever feriestedet en fordobling af bookinger fra danske gæster. Pressefoto

Ugeposten Gribskov - 27. maj 2020 kl. 11:45 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ferie Normalt åbner teltpladsen hos Dronningmølle Strand camping og feriehuse først i midten af maj, men allerede i april var fire børnefamilier på teltferie på campingpladsen.

Der er nemlig øget efterspørgsel fra danske gæster i en tid, hvor corona-krisen ellers betyder omsætningstab og en usikker fremtid for mange virksomheder.

"Vi er meget overraskede over, hvor meget vi bliver booket lige for tiden. Vi er vældig glade," siger Brian H. Lauridsen, som er direktør for Dronningmølle Strand camping og feriehus.

I april var der dobbelt så mange bookinger hos feriestedet som i fjor, og normalt er det først i juni, at der bliver booket i samme omfang. Lige nu tyder alt på, at alt vil være optaget i sommerferieugerne.

"Da corona-krisen kom, tænkte vi 'åh nej'. De første 14 dage var vi rystende nervøse ligesom alle andre, og mange af vores sæsongæster dukkede slet ikke op. Så fik vi fortalt, at vi godt kan løfte det her, og i løbet af et par uger vendte billedet".

Det er især campisterne, der booker i disse dage, fortæller han, men bookingerne af feriehusene er også langt tidligere på året end normalt.

En lys sommer

Hos Dronningmølle Strand camping og feriehuse ser de lyst på fremtiden, selvom feriestedet normalt har mange udenlandske gæster, særligt nordmænd, som nu ikke kan holde ferie i Danmark på grund af corona-krisen. Men danskere kan heller ikke tage til udlandet.

"Vi har mistet omsætning til udenlandske gæster, men det veksles til danske campister, som ikke kan køre ud i år, og som så vælger os," siger han.

Der er også flere bookinger, der finder sted online, fortæller Brian H. Lauridsen.

"Sommerhusene er ved at være reserveret rundt omkring, og jo mere man oplever, at pladserne forsvinder på onlinebookinger, jo før kommer man selv ud. Jeg tror mange sidder og følger med". Brian H. Lauridsen synes, han tog den rigtige beslutning om at åbne denne sæson, og det er han glad for i dag.

"Vi kunne også have valgt at stå stand by, men i dag ville jeg gøre det samme. Vi har haft held med det, og i dag kan vi sidde og se på en helt fyldt plads".