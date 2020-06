Carsten Schwarz mener, at gågaden netop er attraktiv for mange mennesker: "Vi ligger i et sommerhusområde, og jeg tror ikke, at ret mange sommerhusgæster har lyst til at se en sivegade." Foto: Claus Johansen

Boghandler er imod sivegade: Jeg kan ikke se ideen

'Lad os udvikle det, vi har', foreslår boghandler i Helsinge

Ugeposten Gribskov - 27. juni 2020 kl. 07:30 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Jeg kan simpelt hen ikke se ideen med en sivegade."

Sådan siger Carsten Scharz fra Bog & idé, som nu har overtaget den gamle Arnold Busck-butik i Østergade.

Det er en markant stemme, der nu blander sig i debatten om gågaden i Helsinge. I 40 år har Carsten Schwarz været boghandler i byen, og han er mildest talt ikke begejstret for tanken om at droppe gågaden og tillade bilkørsel igennem Østergade i stedet for.

"Lad os i stedet udvikle det, vi har. For eksempel er det da en god idé at sætte sejl op, som man har talt om. I stedet for at skrotte det, vi har, så lad os udvikle tingene i stedet for," siger Carsten Schwarz.

Han mener, at gågaden netop er attraktiv for mange mennesker:

"Vi ligger i et sommerhusområde, og jeg tror ikke, at ret mange sommerhusgæster har lyst til at se en sivegade. Og når vi har en typisk familie, som kommer herind, så går kvinden hen til bøgerne, manden hen til spillene - og de historiske bøger - og børnene piller lidt i det hele. Og forældrene er ikke bange for, at børnene kommer til at løbe ud på gaden. For det sker der jo ikke noget ved," siger boghandleren.

Carsten Schwarz peger på, at det også er attraktivt, at der er gratis parkering lige bag butikkerne:

"Vi har kunder fra andre byer i Nordsjælland, som kommer her, fordi vi har gratis parkering. Vores styrke er, at det ikke koster noget at parkere her."

I Gribskov har man valgt ikke at have kommunale parkeringsvagter. Men det vil blive nødvendigt, mener boghandleren:

"Det er jo hul i hovedet, hvis politikerne ikke samtidig laver en parkeringskontrol. Hvis man laver en sivegade, er man nødt til samtidig at lave korttidsparkering. Ellers bliver pladserne jo bare taget af bilister, som holder der hele dagen. Og så er vi jo lige vidt," siger Carsten Schwarz.

Boghandleren er ikke nervøs for, at der kommer flere tomme butikslokaler i byen, medmindre man gør noget:

"Læg mærke til, at verdens største netbutik Amazon er begyndt at åbne fysiske butikker i USA. Hvorfor gør de det? Fordi de også godt kan se ideen i et samspil mellem nethandel og fysiske butikker. Det er superinteressant, synes jeg," siger Carsten Schwarz.

Han understreger, at der var flere, som bød på at overtage Arnold Busck-butikken for nylig. Og investorerne bag den nye boghandel Bog & idé ser Helsinge som en attraktiv by, betoner han:

"Hvis Helsinge var en døende by, havde investorerne jo ikke bundet an med det," siger Carsten Schwarz.