Børnetegninger i flagstænger

Den japanske kunstner Yuko Takada Keller, der bor i Helsinge, har udviklet et kunstprojekt, hvor børnetegninger bliver hængt op flere steder i kommunen fra på lørdag og en måned frem. Formålet er at nå ud med kunst til de mennesker, der er blevet påvirket af corona-virussen. Det er også en tak til de mennesker, der arbejder hårdt på hospitaler og andre institutioner, skriver kunstneren i en pressemeddelelse.

Yuko Takada Keller har boet i Helsinge siden 1999. Hun har udstillet sine værker mange steder i Danmark og andre lande. Kulturhavn Gilleleje har et værk permanent ophængt, og det samme har Hillerød Bibliotek, Bagsværd kirke og Portalen i Greve. Hun har arbejdet som frivillig for at gennemføre et skoleudvekslingsprojekt mellem Nordstjerneskolen og Miyama Junior High School i Kyoto Japan siden 2016. Hun har også arrangeret mange kulturelle begivenheder i Danmark for at introducere japansk kunst og kultur.