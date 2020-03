Børn og bedsteforældre mødes i køkkenet

Hjerteforeningen i Gribskov kommune har med madkurset Børnebørnenes madværksted inviteret bedsteforældre og børnebørn til at gå i køkkenet sammen. Målet er at give de to generationer fælles og sjove oplevelser.

Børnebørnenes madværksted er et sjovt madkursus for bedsteforældre og børnebørn, som Hjerteforeningen i Gribskov kommune for første gang står bag. Målet med kurset er at styrke bånd og fremme nærvær på tværs af generationer samtidig med, at deltagerne får inspiration til at putte velsmagende, sund mad i gryderne.