Børn bliver tilbudt stoffer ved skoler i Gribskov: Nu skrider politiet ind

Ugeposten Gribskov - 06. februar 2020

Ud af vores kommune! Sådan lyder beskeden fra Nordsjællands Politi og Gribskov Kommune nu til de kyniske bagmænd, der prøver at tjene penge til at sælge stoffer til børn og unge her i kommunen. Derfor iværksætter kommunen og politiet i samarbejde en særlig forebyggende indsats. Dråben, der fik bægeret til at flyde over, er, at børn og unge ifølge Nordsjællands Politi nu også bliver tilbudt ulovlige stoffer, når de færdes ved skoler og andre steder, hvor børn og unge mødes. "Det er noget, vi ser meget alvorligt på. Derfor har vi øget vores synlighed og tilstedeværelse omkring skolerne og de miljøer, hvor de unge i øvrigt færdes," siger vicepolitiinspektør Brian Stybe Grayston i en pressemeddelelse. Politiet vurderer, at det er gruppe unge i alderen 17-22, der står bag stofsalget. Nordsjællands Politi fortæller derfor, at de skærper opmærksomheden i forhold til de unge. Det betyder blandt andet, at de vil øge patruljeringen flere steder i Gribskov Kommune, ligesom den mobile politistation også vil være til stede her i området.

Politiets øgede fokus på Gribskov er blandt andet opstået på baggrund af henvendelser fra borgere, fortæller Brian Stybe Grayston. Han håber, at endnu flere vil kontakte politiet, hvis de får nys om, hvor salget af stoffer foregår.

"Vi er meget glade for, at borgerne har kontaktet os, enten via vores områdebetjent eller telefonisk til 114, med oplysninger om, hvad der foregår i området. De er en vigtig del af vores arbejde med at danne os et indtryk af, hvordan situationen er."

Ud over et mere aktivt politi i Gribskov Kommune vil SSP og gadeplandsmedarbejdere også være ekstra synlige i det næste stykke tid.

"Vores fokus er på at passe godt på vores børn og unge. Vi har et fantastisk godt samarbejde med Nordsjællands Politi, som betyder, at vi kan fastholde det fokus, mens politiet gør deres arbejde. Vi har opfordret både vores skoler og vores forældre til at være årvågne, så vi alle bidrager til at få bugt med det her og sikrer, at vores børn og unge kan færdes trygt i vores kommune," siger Niels Tørsløv, direktør for Plan, Teknik og Beskæftigelse i Gribskov Kommune, i en pressemeddelelse.