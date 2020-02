'A Hidden Life' fortæller den sande historie om Franz Jägerstätter, som nægtede at kæmpe for nazisterne under 2. Verdenskrig. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Biografisk krigsdrama om Franz' svære valg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biografisk krigsdrama om Franz' svære valg

Ugeposten Gribskov - 14. februar 2020 kl. 13:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gilleleje Bio viser fra 13. februar det biografiske krigsdrama 'A Hidden Life' af Terrence Malick.

Filmen er baseret på den smukke og sande historie om Franz Jägerstätter, som nægtede at kæmpe for nazisterne under 2. Verdenskrig.

Da den østrigske bonde står over for truslen om henrettelse for forræderi, er det hans urokkelige tro og kærlighed til sin kone, Fani, og børnene, der holder hans ånd i live.

Også 13. februar har biografen premiere på den eventyrlige børne- og familiefilm 'Sonic the hedgehog'.

Filmen følger Sonic og hans eventyr med at lære, hvordan man lever på jorden - sammen med hans nye menneskeven Tom Wachowski.

Sonic og Tom skal sammen forsøge at sætte en stopper for den skurkagtige Dr. Robotniks planer om at fange Sonic og bruge hans utrolige evner til at overtage verdensherredømmet. jesl