Bilag afslører: Her skal nyt rådhus ligge

Ugeposten Gribskov - 28. februar 2020 kl. 10:00 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gribskov opererer nu åbenlyst med planer om at bygge et helt nyt rådhus.

Rådhuset bliver på tre eller fire etager, og det skal ligge lige ved siden af gymnasiet i Helsinge.

Her har kommunen i forvejen besluttet at bygge en administrationsbygning, tandklinik samt base for hjemme- og sygepleje.

Borgmester Anders Gerner Frost afviste i januar over for Ugeposten, at der er planer om at bygge et nyt rådhus.

"Jeg regner ikke med, at det bliver i min tid i politik," sagde Anders Gerner Frost i Ugeposten 22. januar.

Planlægningen af et nyt rådhus fremgår af en dagsorden fra udvalget for udvikling, land og by.

I dagsordenen står der under punkt 36 blandt andet:

"Fase 1 indeholder et byggeri, der skal rumme dele af kommunens administrative personale, en samlet kommunal tandpleje og være en base for hjemme- og sygeplejen. Fase 2 indeholder en ny rådhusbygning og yderligere vejanlæg og parkering. Med en realisering af fase 2 vil kommunens administration være samlet på én matrikel."

Det fremgår dog samtidig, at rådhuset ikke er vedtaget:

"Fase 2 er der endnu ikke indgået budgetaftale om og der er således ikke en tidsramme for en realisering af denne fase," står der.

I bilagsmaterialet kan man se, at arkitektfirmaet PLH har indtegnet et rådhus, som er placeret direkte ud til Østergade.

Det er dog en ren administrativ beslutning at disponere med en fase 2, siger borgmester Anders Gerner Frost.

I januar sagde du, at et nyt rådhus ikke blev i din tid i politik. Nu ligger der en tegning, hvor et nyt rådhus er tegnet ind?

"Administrationen har jo alene tænkt, at når vi laver det her i Østergade, skal det i hvert fald indtænkes, at man kan lave en fase 2, hvis det bliver nødvendigt."

Men det gør administrationen vel, fordi nogen har bedt dem om det?

"Nej, det gør de af egen drift. Det gør de, fordi de over for os politikere skal være klar til, hvad der ligger af scenarier. Så nej, det gør de helt sikkert af egen drift. Det kan jeg sige med hånden på hjertet. Faktisk har jeg sådan set sagt det modsatte: At jeg ikke umiddelbart ser, at vi har økonomi til det i vores budgetter de næste år frem, og heller ikke ind i næste valgperiode."

Borgmesteren understreger, at det her ikke drejer sig om at snige et rådhus ind ad bagvejen:

"Det eneste, der overhovedet kunne gøre, at man tog en anden beslutning, det skulle være, hvis der kom en privat investor, som sagde: Vi vil gerne købe den rådhusgrund midt i Helsinge og give en rigtig god pris for den. Jeg tror personligt ikke på, at det kommer til at ske de næste fire-fem-seks år. Så det er ikke noget med at snige et rådhus ind ad bagvejen."

Det handler ikke om, at du er nervøs for reaktionerne?

"Nej, overhovedet ikke. Det synes jeg er tarveligt sagt. Jeg har jo været ude at sige helt åbenlyst - det fik jeg da mange tæsk for - at det er en god case at bygge et nyt rådhus. Nej, det er jeg sgu ligeglad med."

Byggeriet af administrationsbygning, tandpleje og base for hjemme- og sygepleje koster 103 millioner kroner. Dertil kommer dog en forventet indtægt fra salg af Gillelejehuset i omegnen af 20 millioner kroner.

Med vedtagelse af lokalplanen for området ved Østergade begynder den formelle planlægningsproces.

Det medfører også, at kommunen går i dialog med borgerne om projektet, første gang, når der er borgermøde 3. marts.

Det er ikke besluttet, hvordan det kommende byggeri kommer til at se ud. Men placeringen af bygningerne bliver nu fastlagt af den kommende lokalplan.

"Vi arbejder med en nord-syd-gående orientering af byggeriet på grunden. Vi har også arbejdet meget med landskabet, og vi bevarer landskabs-kig for langt de fleste beboere - og også når man kører forbi på Østergade," siger centerchef Søren Korsholm, Gribskov Kommune.

Centerchefen siger, at byggeriet bliver udbudt som totalentreprise:

"Vi siger til entreprenøren: Byggeriet skal kunne de og de ting, og så kommer de med et bud på, hvordan det kunne se ud."

Byggeriet skal stå klar til ibrugtagning med udgangen af 2022.